牛津英語大辭典增11日語詞彙 yokai、senpai入列

中央社東京17日專電
牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙。(美聯社)
牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙。(美聯社)

牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙，包括因為漫畫與動畫在全球走紅而普及的yokai（妖怪）、日劇校園片中常出現的senpai（先輩，前輩之意），以及隨著環保意識普及更廣為人知的mottainai（もったいない，太浪費了）。

每日新聞報導，這11個詞彙在去年12月修訂時被納入牛津英語大辭典，反映隨著訪日外國旅客增加，日本文化在英語圈也愈來愈普及。

牛津大學出版社提到，mottainai表達對於無禮或浪費行為的惋惜與譴責，在如今環保議題的討論中具有特別重要的意義。

報導稱，2004年於環保領域首次獲得諾貝爾和平獎的肯亞環保人士馬阿薩伊（Wangari Maathai），在訪問日本時接觸到「勿體無」（mottainai）這個詞彙，深受感動，進而提倡呼籲有效利用資源的「MOTTAINAI運動」。

此外，PechaKucha（ペチャクチャ）也被納入。牛津大學出版社表示，這是一種快節奏的簡報形式，最早可追溯至2003年。

這次新增的日語詞彙還包括brush pen（軟頭筆）、Ekiden（驛傳，接力馬拉松）、love hotel（愛情旅館）、Naginata（薙刀）、senbei（煎餅）、Washlet（免治馬桶），以及White Day（白色情人節）。

報導指出，牛津英語大辭典幾乎每年都會新增源自日語的詞彙，目前已收錄約600個。近年來，東京外國語大學的教授等學者也會參與選定。

