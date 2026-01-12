澳洲東南部叢林大火釀1死 維州12處火勢持續延燒

澳洲東南部叢林1月大火肆虐造成1人死亡，超過350棟建築物被燒毀。路透

澳洲 東南部叢林大火肆虐，造成1人死亡，超過350棟建築物被燒毀。澳洲消防官員今天在記者會中警告，今年夏天恐是「高風險」的叢林大火季節，呼籲民眾預先做好準備。

法新社報導，強風和超過攝氏40度的高溫引發數十起野火，澳洲東南部維多利亞州（Victoria）於10日宣布進入災難狀態後，儘管目前天氣狀況略有緩和，但官員指出，州內仍有12處重大火勢持續延燒。

警方表示，維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）以北約 2小時車程的朗伍德鎮（Longwood）附近發生火災，造成一名民眾喪生。

維州 鄉村消防局（CFA）局長赫弗南（Jason Heffernan）在記者會中表示，預計1月底還會有另一波「高溫現象」，強度目前尚難預測。他說：「我們目前正處於高風險天候的初期階段。」

官員表示，截至目前為止，維州已有超過350棟建築物，包括逾65戶住家被燒毀；隨著進一步評估損害狀況，這一數字可能還會增加。

研究人員發現，自1910年以來澳洲平均氣溫已上升攝氏1.51度，導致陸地與海洋極端天氣型態愈發頻繁。

澳洲東南部上週因高溫結合乾燥強風，引發自「黑色夏季」（Black Summer）以來最危險的叢林火災。

「黑色夏季」叢林大火是2019年底至2020年初席捲澳洲東海岸的火災，當時焚毀數以百萬公頃土地，毀壞數千戶民宅，並讓城市籠罩在有害的煙霧中。