我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐記健保醫療缺口 能否靠健康儲蓄帳戶彌補？

1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模

澳洲東南部叢林大火釀1死 維州12處火勢持續延燒

中央社雪梨12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲東南部叢林1月大火肆虐造成1人死亡，超過350棟建築物被燒毀。路透
澳洲東南部叢林1月大火肆虐造成1人死亡，超過350棟建築物被燒毀。路透

澳洲東南部叢林大火肆虐，造成1人死亡，超過350棟建築物被燒毀。澳洲消防官員今天在記者會中警告，今年夏天恐是「高風險」的叢林大火季節，呼籲民眾預先做好準備。

法新社報導，強風和超過攝氏40度的高溫引發數十起野火，澳洲東南部維多利亞州（Victoria）於10日宣布進入災難狀態後，儘管目前天氣狀況略有緩和，但官員指出，州內仍有12處重大火勢持續延燒。

警方表示，維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）以北約2小時車程的朗伍德鎮（Longwood）附近發生火災，造成一名民眾喪生。

維州鄉村消防局（CFA）局長赫弗南（Jason Heffernan）在記者會中表示，預計1月底還會有另一波「高溫現象」，強度目前尚難預測。他說：「我們目前正處於高風險天候的初期階段。」

官員表示，截至目前為止，維州已有超過350棟建築物，包括逾65戶住家被燒毀；隨著進一步評估損害狀況，這一數字可能還會增加。

研究人員發現，自1910年以來澳洲平均氣溫已上升攝氏1.51度，導致陸地與海洋極端天氣型態愈發頻繁。

澳洲東南部上週因高溫結合乾燥強風，引發自「黑色夏季」（Black Summer）以來最危險的叢林火災。

「黑色夏季」叢林大火是2019年底至2020年初席捲澳洲東海岸的火災，當時焚毀數以百萬公頃土地，毀壞數千戶民宅，並讓城市籠罩在有害的煙霧中。

澳洲 維州 北約

上一則

黑金紅利倒數計時 中東為何認定AI是接棒石油的解方？

下一則

英國開發新型飛彈軍援烏克蘭 強調抗電磁干擾能力

延伸閱讀

刷卡網購名錶佯稱未收貨 維州男詐百萬判刑

刷卡網購名錶佯稱未收貨 維州男詐百萬判刑
關鍵礦物供應安全 澳洲擬砸8億美元建立儲備 G7部長聚焦討論

關鍵礦物供應安全 澳洲擬砸8億美元建立儲備 G7部長聚焦討論
澳洲禁兒童用社群媒體 Meta已關閉55萬個帳號

澳洲禁兒童用社群媒體 Meta已關閉55萬個帳號
澳洲叢林大火逾3.8萬戶停電 維州宣布災難狀態

澳洲叢林大火逾3.8萬戶停電 維州宣布災難狀態

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12

超人氣

更多 >
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見