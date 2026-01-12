日相高市就任後首度返鄉 將在奈良迎接南韓總統

我的頻道

中央社東京12日綜合外電報導
日本首相高市早苗。（路透）
日本首相高市早苗。（路透）

日本首相高市早苗今天下午已抵達家鄉奈良縣，準備接待明天到訪的韓國總統李在明。兩人明天將召開日韓領袖會談。日媒指出，過去也曾有日本首相選在家鄉歡迎外國元首。

「日本經濟新聞」報導，這是高市去年10月就任首相以來首度返鄉。

高市去年10月前往韓國慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）期間曾與李在明召開場邊領袖會議。當時，李在明就表達想訪問奈良的意願。這次日韓領袖會談的地點因此也選在日本奈良縣。

韓國青瓦台上周已宣布，李在明將在本月13日起訪問日本奈良縣兩天。

「日本經濟新聞」今天回顧，先前也有日相選在家鄉接待外國領袖以表達歡迎之意。

像是2016年，時任日相安倍晉三就在山口縣長門市與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）召開領袖會談。當時，兩人的晚宴只有翻譯人員陪同，為一對一的領袖會議。

此外，2023年，時任日本首相岸田文雄在祖籍所在地兼選區的廣島縣，舉辦七大工業國集團（G7）峰會。而他當時也在曾被原子彈轟炸的廣島縣，呼籲國際社會團結。

而海外領袖也曾於家鄉或私人宅邸，舉辦領袖層級的外交活動。

像是印度總理莫迪（Narendra Modi）2017年第10次與時任首相安倍晉三碰面時，就選在莫迪的出生地、印度西部的古茶拉底邦（Gujarat）接待安倍。當時，安倍抵達當地時，約5萬居民還夾道歡迎。

此外，美國總統川普（Donald Trump）也常因為在美國佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），或是紐約的川普大樓（Trump Tower）等私邸接待外國政要而為人所知。

