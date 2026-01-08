華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

我的頻道

中央社紐約8日專電
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報」報導，熟悉中國政府的知情人士表示，北京已停止審查外銷日本稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業。中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。

中國商務部6日公布加強軍民兩用物項對日本出口管制，日本外務省官員為此進行交涉，中國商務部指民事用途將不受影響。

華爾街日報（Wall Street Journal）8日報導，2名不具名中國外銷業者指出，商務部宣布管制後，隨即限制對日本企業出口數量較少、價格較高的重稀土，及含有重稀土元素的稀土磁鐵。

另一名熟悉中國政府決定的知情人士表示，官方已停止審查（稀土）外銷日本許可證，範圍廣及日本產業，不限於軍事業者。

報導指出，北京為因應川普（Donald Trump）關稅對全球祭出稀土出口許可管制，日本也受到影響。美中舉行多輪會談，中方於去年10月放鬆管制，美國業者表示較易取得出口核准，中國外貿資料顯示，對日稀土磁鐵出口量10月前已恢復正常。

研究稀土的學者亞伯拉罕（David S. Abraham）向華爾街日報表示，任何日本產業營運受干擾都將波及全球供應鏈，向下產生擴散效應。

2010年日本保安船隻與中國漁船在釣魚台發生撞船事件，中國對日進行稀土出口管制。事件後日本積極投資，多元化稀土供應，但至今仍有6成需由中國進口，北京再拋稀土出口限制引起日本產業不安氣氛。

日本 稀土 華爾街

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12

