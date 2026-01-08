我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子支持多元

涉國際詐騙 台男入境加州落網

韓國超越日本 成為中國2026開年最熱門旅遊地

中央社台北8日電
去年10月5日，遊客在首爾的景福宮參觀。（新華社資料照）
去年10月5日，遊客在首爾的景福宮參觀。（新華社資料照）

日本首相高市早苗「台灣有事」說及韓國總統李在明訪中，日中、韓中關係一冷一熱的效應下，韓國在2026年第1周及元旦假期雙雙超越日本，分別成為與中國往來航班最多及中國民眾出國旅遊年增率最高的國家。

星島網報導，根據中國飛航專業平台統計，2025年12月29日至今年1月4日（2026年第1周）間，在與中國有航班往來的國家和地區中，韓國以1012班（每班為一往一返）排名第1，泰國以862班排名第2。日本雖被韓國、泰國超越，仍以736班排名第3。

報導提到，上述與韓國往來的1012班，數字已經恢復到2019年疫情前相對高峰的97.2%。

此外，2025年12月30日至今年1月5日，中國各機場的旅客吞吐量中，韓國33.1萬人次高居第1，年增達30%；泰國28.5萬人次排名第2，年減14%；日本仍有25.8萬人次名列第3，年減33%。

韓國也成為中國元旦假期的出國旅遊熱門目的地。根據中國旅遊平台「去哪兒」統計，元旦假期中，飛往首爾的出境機票預訂量較去年同期大增3.3倍，排名第1，同時也是中國大學生元旦出國旅遊首選；飛往胡志明市及河內則分別增加3.2倍及2.4倍，位居第2、3位，是中國23至30歲白領階級的熱門目的地。

報導引述分析指出，中國遊客赴日需求收縮，韓國因此獲得原本赴日旅遊的溢出效應。2025年1至11月，赴韓旅遊的中國遊客約有509萬人次。有韓媒預測，今年遊韓的中國遊客上看700萬人次。

2024年底，中國對韓國公民實施入境免簽，韓國政府也於2025年9月對中國團客實施入境免簽。韓國法務部統計，2025年1至11月，兩國人員往來超過728萬人次，年增24.7%。

日本 泰國 高市早苗

上一則

反對丹麥參與 格陵蘭在野黨領袖籲與美直接對話

下一則

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

延伸閱讀

南韓總統李在明本周訪中 據傳收到習近平「這些禮物」

南韓總統李在明本周訪中 據傳收到習近平「這些禮物」
習近平報復高市早苗「台灣有事」論才剛開始 日本有招反制？

習近平報復高市早苗「台灣有事」論才剛開始 日本有招反制？
李在明稱中方「限韓令」將鬆綁 習回應：瓜到熟時蒂自落

李在明稱中方「限韓令」將鬆綁 習回應：瓜到熟時蒂自落
機器人與李在明握手 喊受寵若驚

機器人與李在明握手 喊受寵若驚

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12

超人氣

更多 >
貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到

新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到