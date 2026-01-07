我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

這幾年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領

澤倫斯基：比照馬杜洛 美國也該將車臣領導人拉下台

中央社基輔7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）。路透
車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）。路透

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國應該比照對付委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的作法，對俄羅斯施壓，將車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）拉下台。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴媒體說，美國對馬杜洛的行動，顯示華府確實有能力可以影響莫斯科，若他們有心的話。

他認為，如果推翻卡狄羅夫，將會讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的行動「三思而後行」。

美國特種部隊3日從委國首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛和他的妻子帶走，送到紐約受審；這項行動令華府盟友大感錯愕，也引來馬杜洛盟友俄羅斯的強烈譴責。

卡狄羅夫自2007年起領導俄羅斯控制下的自治共和國車臣（Chechnya），他大力支持普亭，已派出數千名士兵往烏克蘭作戰；車臣人口以穆斯林為主。

澤倫斯基談到美國時說：「他們須向俄羅斯施壓。他們有辦法，也知道怎麼做。當他們真的下定決心時，也總是找得到方法。」

「就像馬杜洛的例子，他們發動了一次行動…結果人盡皆知，全世界都看到了。他們行動迅速，那他們也可以對...那人叫什麼來著？哦，卡狄羅夫，他們也可對卡狄羅夫搞一些動作。」

美軍逮捕馬杜洛幾小時之後，澤倫斯基還曾開玩笑地說，普亭也該成為美國的下一個目標。

馬杜洛 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

義大利輪胎廠憂美國封殺 擬祭凍結投票權逼退中資

延伸閱讀

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題
路透：馬杜洛任內頭3年 委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士

路透：馬杜洛任內頭3年 委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士
美官員揭密：馬杜洛夫婦急逃進鋼鐵密室才撞傷頭

美官員揭密：馬杜洛夫婦急逃進鋼鐵密室才撞傷頭
慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控