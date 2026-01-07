路透：馬杜洛任內頭3年 委內瑞拉將113公噸黃金運往瑞士

我的頻道

中央社蘇黎世7日綜合外電報導
南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛（圖）2013至2016年上任初期，將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎（約52億美元）。美聯社
南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛（圖）2013至2016年上任初期，將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎（約52億美元）。美聯社

據路透查閱過的瑞士海關資料，南美國家委內瑞拉在遭美國逮捕的前總統馬杜洛2013至2016年上任初期，將113公噸黃金運往瑞士，價值近41億4000萬瑞郎（約52億美元）。

根據瑞士廣播電視台（SRF）報導，這批黃金來自委內瑞拉中央銀行。當時卡拉卡斯（Caracas，委國首都）面臨美國制裁，央行為了支撐國家經濟及增持強勢貨幣，出售儲備黃金來籌資。

美國金融服務公司StoneX的市場分析師歐康奈爾（Rhona O'Connell）指出，2012至2016年間委內瑞拉央行低價拋售黃金，其中很大一部分應該是流向瑞士。

瑞士廣播電視台的報導也說，來自委內瑞拉央行的黃金很可能是運往瑞士進行加工、鑑定及後續轉運。瑞士是世界最大黃金精煉中心之一，境內有5座大型精煉廠。

瑞士海關資料還顯示，2017年歐洲聯盟（EU）以侵犯人權或破壞民主為由對數名委內瑞拉人士實施制裁後，當年委國出口至瑞士的黃金數量便降至零，直到2025年都維持如此。

瑞士2018年初跟進歐盟採取相同制裁，但未對來自委內瑞拉的黃金實施全面禁運。不過StoneX的歐康奈爾表示，其後委國黃金出口顯然大幅減少，「單純因為央行的黃金耗盡了」。

美國特種部隊3日突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro），他在美國紐約聯邦法院面臨毒品走私和涉毒恐怖主義等罪名起訴。

瑞士5日下令凍結馬杜洛和36名同夥在瑞士的資產，但未提供任何關於這些資產可能價值或其來源的資訊。目前也不清楚，這些資產與委內瑞拉央行轉移至瑞士的黃金是否有任何關聯。

