快訊

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

瑞士酒吧大火案業者致歉 慘重傷亡引發超收質疑

中央社日內瓦6日綜合外電報導
瑞士滑雪勝地的「星座酒吧」在跨年狂歡中傳出悲劇，大火造成40人死亡、116人受傷。圖為警方在現場勘驗。（美聯社）
瑞士滑雪勝地的「星座酒吧」在跨年狂歡中傳出悲劇，大火造成40人死亡、116人受傷。圖為警方在現場勘驗。（美聯社）

瑞士一間酒吧跨年夜發生大火，造成40人喪生，至少116人受傷，酒吧業者今天表示他們「悲痛欲絕」，並承諾全力配合調查人員。由於死傷慘重，也引發酒吧人數是否超過容納限制的質疑。

法新社報導，酒吧老闆賈克．莫瑞提與潔西卡．莫瑞提（Jacques and Jessica Moretti）夫婦，自3日因本案開始接受刑事調查以來，首度發表公開聲明。

他們說：「言語無法充分形容那晚在Le Constellation酒吧發生的悲劇。」

他們強調：「在任何情況下，我們都不會試圖逃避相關責任。」

另一方面，克蘭蒙丹納鎮長費侯（Nicolas Feraud）今天告訴記者，鎮上的酒吧每年都應接受安檢，但他坦言：「我們深感抱歉。我們沒有收到任何關於（該酒吧）檢查未完成的跡象。」這場大火在1月1日凌晨席捲了「星座」酒吧，罹難者多為青少年。

針對2020至2025年間酒吧都沒做消防檢查的情況，酒吧所在的瓦萊邦（Valais）克蘭蒙丹納市（Crans-Montana）市長費侯（Nicolas Feraud）告訴記者：「我們深感抱歉。我們沒掌握到沒做安檢。」

檢方指出，火災迅速蔓延可能是因為仙女棒點燃酒吧地下室天花板所致。為了隔音，天花板覆有泡棉材料。

費侯還說，市鎮內的酒吧理應每年接受消防檢查，而2019年Le Constellation檢查結果為合格，當年天花板的隔音泡棉被認為符合標準，且基於這家酒吧的規模，並不需要安裝火災警報器。

他說，法律並未強制要求主管機關檢查這類建材，但「法院將必須決定，是否無論如何都應該這樣做」。

據路透報導，這場大火除了造成40人喪生，還導致至少116人受傷。慘重的傷亡人數引發酒吧人數是否超過容納限制的質疑。

費侯對此表示，酒吧的最大容量為200人，緊急出口設計為兩層樓各可疏散100人。他說，他不清楚樓下的出口當晚是否正常運作，這將由調查人員來確定。

瑞士 跨年

