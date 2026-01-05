Grok生成不雅內容惹眾怒 歐盟著手調查

富豪馬斯克旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok因生成涉及女性、未成年人的不雅影像，遭國際關注。歐盟執委會5日表示，正在嚴肅審視並調查這些事件。路透

富豪馬斯克 旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok 因生成涉及女性、未成年人的不雅影像，遭國際關注。歐盟 執委會今天表示，正在嚴肅審視並調查這些事件。

Grok生成女性與未成年人不雅影像事件，如雪球般越滾越大，引起國際社會關注，同時法國與印度也已要求回應。

歐盟執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）今天在例行記者會時表示，歐盟執委會非常嚴肅地看待此事，同時也很清楚Grok目前提供的「辛辣模式（spicy mode）」，生成了色情內容，其中有些甚至是利用兒童形象產出。

他說，這樣的內容不是「辛辣」，這是違法的行為，這種行為在歐洲沒有立足之地。

芮尼耶也提到，Grok過去也曾生成了否認大屠殺的內容。歐盟執委會已經依據歐盟「數位服務法（DSA）」向X發送資訊請求，目前正在分析X回覆的內容。

他強調，歐盟執委會對DSA執法的態度非常認真、嚴肅。呼籲所有公司都應遵守相關法規。

外界對於這些影像的憤怒日益高漲，社群媒體X透過官方的安全帳號發文表示，會對平台上的非法內容採取行動，方式包含移除內容、永久停用帳號，並在必要時與地方政府及司法機關合作。任何使用或指示Grok生成非法內容的使用者，將承擔與自行上傳非法內容相同的後果。