我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

美軍攻擊毀損委內瑞拉民宅 官方暫未公布罹難人數

中俄和伊朗將於南非聯合軍演 引發批評聲浪

中央社約翰尼斯堡4日專電
伊朗、中國與俄羅斯海軍去年3月聯合軍事演習。(路透)
伊朗、中國與俄羅斯海軍去年3月聯合軍事演習。(路透)

部分金磚國家包括中國、俄羅斯伊朗均將參與在南非海域舉行聯合軍演。此消息引發南非內部批評，擔憂南非逐漸背離不結盟原則。專家表示這次演習主張維護海上貿易安全，但中、俄和伊朗都是區域和平破壞者，很明顯「這是個警訊」。

南非國防部發布聲明，中國將領導金磚國家與盟友，於9日至16日在南非海域舉行「和平意志2026（Will of Peace 2026）」聯合海軍演習，目的在「維護海上貿易航線安全，加強聯合行動程序，並深化合作，以支持海上和平安全倡議」。

南非智庫分析師泰謝拉（Ricardo Teixeira）接受「非洲新聞室」（Newzroom Afrika）採訪指出，「金磚國家是政治聯盟，而非軍事聯盟。」此次演習主張維護海上貿易安全，但俄羅斯、中國和伊朗都是區域和平破壞者。

他強調，「這是個警訊」。

中、俄及南非3國，於2019及2023年舉行了2次「莫西」聯合軍演（Mosi I、Mosi II），曾引起西方國家反彈。此次改以金磚國家及盟友的名義進行軍演，但伊朗的加入，可能加劇與美國的緊張關係。

南非軍事分析師、「非洲國防評論」主任奧利維亞（Darren Olivier）接受「環球郵報」（The Globe and Mail）採訪時表示，「這只是名義上的金磚國家演習。金磚國家內部沒有任何機制來計劃、組織或執行軍事演習。」

他表示，伊朗和俄羅斯對南非幾乎沒有任何戰略價值—只會使南非在經濟和國家安全上實際依賴的國家，與南非的關係受損，帶來負面影響。

南非第二大黨民主聯盟黨（Democratic Alliance）國防發言人哈廷（Chris Hattingh）指出，俄羅斯與伊朗都受到制裁，捲入衝突，並犯下嚴重侵犯人權的罪行。「無論南非政府是否承認，允許他們在南非海域進行軍演，就是發出了明確的政治訊號。」

聯合演習也背離了南非的不結盟原則。哈廷表示，「起初只是低調的軍事合作，後來變成秘密行動，最終公開結盟。這反映出南非蓄意接受與專制國家結盟，卻躲在不結盟的幌子下逃避責任。」

金磚國家成員還包括巴西、印度、印尼、埃及、衣索比亞、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。

南非 伊朗 俄羅斯

上一則

高市早苗曝新年超高壓行程 忙搬家、應對國際事件

下一則

酒吧惡火1/9瑞士全國哀悼日 最年輕罹難者僅14歲

延伸閱讀

川普：若伊朗政府殺害示威者 美將馳援 德黑蘭：美介入必將反制

川普：若伊朗政府殺害示威者 美將馳援 德黑蘭：美介入必將反制
伊朗反高物價群眾示威首傳死亡 共6人喪命含1安全部隊人員

伊朗反高物價群眾示威首傳死亡 共6人喪命含1安全部隊人員
川普警告可能對伊朗發動空襲 俄羅斯促各方克制

川普警告可能對伊朗發動空襲 俄羅斯促各方克制
伊朗總統：美以正對伊朗發動全面戰爭

伊朗總統：美以正對伊朗發動全面戰爭

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22

超人氣

更多 >
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎
周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注