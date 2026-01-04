我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

日經：駐韓美軍將擴大行動範圍 應對台灣突發事態

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

中央社卡拉卡斯4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

在國家元首遭到美軍押解接受審判後，委內瑞拉軍方今天宣布，承認遭到罷黜總統馬杜洛的副手羅德里格斯為代理領袖。

法新社報導，在左派總統馬杜洛（Nicolas Maduro）戲劇性地遭到抓捕後局勢不明之際，國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）似乎作出力挺羅德里格斯（Delcy Rodriguez）的表態。美國總統川普稍早曾表示，羅德里格斯是華府可以合作的對象。

羅培茲在電視上宣讀聲明，支持最高法院任命羅德里格斯擔任為期90天代理總統的裁定。

羅培茲同時譴責美方「卑劣地進行綁架」，表示馬杜洛一些隨扈遭「冷血」殺害，也有軍人和平民喪生。

委內瑞拉當局尚未提出美軍行動造成傷亡的官方數字。

路透社報導，羅培茲今天上午在電視聲明中指出，美國昨天突擊抓捕行動造成馬杜洛維安團隊成員多半殉職。他沒有透露確切傷亡數字。

首都卡拉卡斯今天街頭冷清，許多商家關門，部分市場和藥局則出現排隊人潮。

在美軍進行轟炸、將馬杜洛扣押後，羅培茲今天敦促全國民眾恢復正常生活。他表示：「我呼籲委內瑞拉人民於數日內恢復經濟、工作和教育等各項活動。」

「國家必須遵循憲政程序運作。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

馬杜洛 委內瑞拉 國防部

上一則

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

下一則

愛沙尼亞選定刺蝟為2026年度動物 喚環境保育意識

延伸閱讀

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法

美軍抓捕馬杜洛 北韓譴責侵犯主權違反國際法
委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案
川普突襲「斬首」馬杜洛政權 美國行動是否合法？

川普突襲「斬首」馬杜洛政權 美國行動是否合法？
馬杜洛遭美軍被捕 Netflix男星：委內瑞拉從未如此開心

馬杜洛遭美軍被捕 Netflix男星：委內瑞拉從未如此開心

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22

超人氣

更多 >
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎