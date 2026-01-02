我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10種食物象徵開啟新年好運 各國習俗大不同

期中選舉後新任國會須處理社安金基金即將破產問題

瑞士酒吧火災 義大利多人失聯、17歲高球好手罹難

中央社羅馬2日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾在瑞士起火的酒吧附近擺放鮮花和蠟燭，悼念死難者。(路透)
民眾在瑞士起火的酒吧附近擺放鮮花和蠟燭，悼念死難者。(路透)

瑞士滑雪勝地酒吧火災造成嚴重死傷，義大利高爾夫球協會今天悲痛宣布，將滿17歲的高球選手蓋里皮尼不幸罹難。目前義大利官方統計有6名義大利人仍失聯，外長塔加尼今天趕往事故現場掌握進一步資訊。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，根據義國外交部目前掌握，另有19名義大利人受災，其中3名傷者被轉送義大利醫院，10人仍在瑞士住院治療，有6人失聯，但因瑞士當地一些傷患尚未確認身分，此數字仍隨時更新。

義大利高爾夫球協會今天在社群平台X發布消息，哀悼選手蓋里皮尼（Emanuele Galeppini）在這場火災中罹難。當地媒體報導，蓋里皮尼再過幾天就要度過17歲生日。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，瑞士酒吧火災的罹難總人數已達47人，其中還有5名死者的國籍與身分待確認。

義大利外交部發布聲明指出，外交部長塔加尼 （Antonio Tajani）今天親赴瑞士克蘭蒙丹納瞭解後續情況，安慰受災家屬並提供必要協助。

義大利駐瑞士大使柯納多（Gian Lorenzo Cornado）向義媒表示，塔加尼抵達後將會晤瑞士官方代表，更完整了解在這場災難中受影響的義大利人情況。

安莎報導指出，根據瑞士該區域安全官員描述，目前有80到100名傷者情況嚴重，這代表傷亡人數還可能增加，而上百名住院傷患中，仍有許多人的身分未確認。

義大利 瑞士 跨年

上一則

韓國真航空客機濟州島起飛前冒煙 122人緊急疏散

下一則

小澤一郎：日中關係惡化是今年一大議題 高市地位受質疑

延伸閱讀

瑞士酒吧火災釀死傷 教宗向罹難者親友表達關懷

瑞士酒吧火災釀死傷 教宗向罹難者親友表達關懷
瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？

瑞士47死酒吧大火：「閃燃」為何釀成慘死悲劇？
瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光
「有人從頭到腳在燃燒」目擊者還原瑞士酒吧火災當下

「有人從頭到腳在燃燒」目擊者還原瑞士酒吧火災當下

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」