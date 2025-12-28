我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地震記者會髮亂領帶歪竄紅 他承認下床就衝氣象署

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

波羅的海遭強烈風暴侵襲 3國數萬戶停電

中央社維爾紐斯28日專電
波羅的海地區遭遇強烈風暴侵襲。(歐新社)
波羅的海地區遭遇強烈風暴侵襲。(歐新社)

波羅的海地區28日遭遇強烈風暴侵襲，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞多地出現近颶風級陣風，造成廣泛停電、道路中斷及民宅受損。3國救援單位通報數百起倒樹與建物毀損事件，所幸未傳出重大傷亡。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛於27日晚間至28日清晨風勢強勁，沿海城市克萊佩達（Klaipeda）陣風一度達每秒31公尺，接近颶風標準。電力公司ESO指出，清晨約有7000戶停電，至下午仍有約2000戶尚未恢復供電。

當地消防隊自夜間起已處理逾30起倒樹壓道路或電線事故。阿利圖斯（Alytus）地區則通報主要耶誕樹遭強風吹倒，所幸無人受傷。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，拉脫維亞國家消防與救援局表示，截至中午已接獲284起風災通報，其中首都里加（Riga）地區災情最為嚴重，包括倒樹壓車、道路封阻及多處屋頂被掀落。

里加藝術學院的歷史建築部分屋頂遭掀起，2座裝飾塔受損，但校方表示不影響後續運作。

電力公司指出，拉脫維亞全國一度約7000戶停電，主要集中在中部與沿海地區，搶修人員仍持續排除故障。

強風吹襲亦影響航空運作，里加機場部分航班轉降他地或取消，但28日上午起大多航班已恢復正常。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞救援局統計至週日早上已處理381起事故，集中在西部與北部。部分地區出現倒樹引發車禍、電線倒落起火，以及公寓屋頂遭強風吹走的情況。

當地電力公司表示，28日上午約有8000戶停電，風暴高峰時一度達12000戶。救援局指出，因部分倒樹已由地方政府或民眾先行清理，實際災情可能高於通報數字。

波羅的海3國氣象機構稍早皆對沿海地區發布橙色或紅色「危險天氣」警報，風速普遍超過每秒20公尺，局部地區陣風突破30公尺。

道路上除倒樹外，部分地區也因降雪與結冰增加行車風險，政府單位呼籲民眾避免不必要的外出。

立陶宛 海地 颶風

上一則

緬軍政府主導選舉公平性受質疑 投票所看不到年輕人

延伸閱讀

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點
川澤會前下馬威 俄軍大規模夜襲基輔警報響10小時 普亭還嗆1句話

川澤會前下馬威 俄軍大規模夜襲基輔警報響10小時 普亭還嗆1句話
金山部分地區平安夜再停電 王兆倫：不可接受

金山部分地區平安夜再停電 王兆倫：不可接受
舊金山大停電後 Waymo更新自駕車軟體

舊金山大停電後 Waymo更新自駕車軟體

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望