義大利、西班牙 甩脫歐洲「周邊」標籤

編譯易起宇／綜合外電
西班牙近年來經濟復甦，已逐漸擺脫歐元區中的「周邊國家」的標籤。(歐新社)
義大利和西班牙公債殖利率高於德國公債殖利率的溢價水準，已縮小至16年來最低，主因是投資人對義大利和西班牙的緊縮開支舉措讚譽有加，同時擔心歐元區其他國家的債務激增，讓這兩個曾被稱為「歐豬五國」成員的國家，甩脫「邊緣」形象。

英國金融時報（Financial Times）報導，義大利10年期公債殖利率相較於德債殖利率的溢價，本月已縮小至0.7個百分點，為2009年底來最小，西班牙10年期公債殖利率的溢價幅度也縮小至不到0.5個百分點，也是歐債危機來最低。當時這兩國的債台高築導致借貸成本升高，並引發擔憂歐元區可能因此分裂。

投資人指出，西班牙的經濟成長改善，以及義大利在政治穩定環境下的審慎財政政策，是財政風險大幅下降的部分原因。

資產管理公司Vanguard國際利率主管柯特尼表示：「這兩個周邊國家正融入先前被認為投資較安全的國家，像是法國、比利時和奧地利。」「雖然市場記性很好，但現在也有完美的動機翻開新頁、忘掉過去。」

他預期，義大利和西班牙公債殖利率的溢價幅度明年將進一步縮小，義債溢價將縮小至0.5-0.6個百分點，西債溢價也將降至0.3-0.4個百分點。

隨著義大利和西班牙的經濟好轉，許多資產管理業者都已認為，繼續將這兩個南歐國家分類在歐元區較具風險的「周邊國家」，已不合邏輯。

同時，向來被視為歐元區較安全的法國，公債殖利率已因預算赤字攀升和國內政治動亂，上漲到超越西班牙的水準。即使是歐元區避險天堂德國，在啟動1兆歐元的擴大支出計畫後，也促使市場重新評估財政風險。

