我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「超級流感」單周2.46萬例 創10年新高…學者：還未達高峰

法拉盛、長島華人連傳失聯 52歲女與79歲失智婦下落不明

澤倫斯基擬將「和平計畫」付諸全民公投 促俄停火60天

新華社華盛頓12月26日電
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

據美國媒體26日報導，烏克蘭總統澤倫斯基說，如果俄羅斯同意至少60天的停火，他願意將擬議中的俄烏「和平計畫」付諸全民公投

據美國新聞網站Axios報導，澤倫斯基當天在接受該報電話採訪時說，他仍然希望在領土問題上爭取更有利的地位，但如果協議要求烏方就領土問題作出「非常艱難」的決定，那麼最好的推進方式是將整個20點「和平計畫」付諸全民公投。

澤倫斯基同時強調，舉行這樣的公投將帶來政治、後勤和安全方面的複雜問題，為此必須實現「持續至少兩個月」的停火。

報導援引一名美國高級官員的話說，俄方理解烏方的停火需求，但希望一個「更短的時間表」。

澤倫斯基還表示，他希望28日在與美國總統特朗普會晤時就結束俄烏衝突的框架達成一致，其中包括一份「時間表」。他說，美烏雙邊協議的大部分內容現已確定，並已編入五份文件，可能會增加第六份文件。「我認為我們現在已經進入了下一個階段。」

在對烏安全保障問題上，澤倫斯基表示，相關文件已經準備好，但還有些「技術性問題」需要進一步討論。其中之一是協議的期限，美方提議簽署一份為期15年的協議，該協議可以續簽，但烏方認為期限需要超過15年。澤倫斯基還表示，美烏都將把安全保障協議提交各自的立法機構批准。

此外，報導還說，一名烏克蘭官員表示，澤倫斯基、特朗普及歐洲領導人預計將於27日舉行電話會議，通報相關談判進展。澤倫斯基表示，他希望在28日的會晤中，他和特朗普也能與歐洲方面進行溝通。

據烏克蘭國際文傳電訊社26日報導，澤倫斯基當天向媒體表示，他計畫28日與特朗普在佛羅里達州舉行會晤，討論對烏克蘭的安全保障和一些「敏感」問題。

澤倫斯基 烏克蘭 公投

上一則

體感-20℃ 南韓「冷庫級寒流」冰淇淋擺路邊也不會化

下一則

德智庫：美國關稅重創德國汽車機械 出口走弱成新常態

延伸閱讀

川澤會晤前夕 俄羅斯控烏克蘭企圖「破壞」談判

川澤會晤前夕 俄羅斯控烏克蘭企圖「破壞」談判
俄媒：普亭稱不排斥與烏克蘭交換領土 但他要整個頓巴斯

俄媒：普亭稱不排斥與烏克蘭交換領土 但他要整個頓巴斯
澤倫斯基稱12/28會晤川普 討論烏克蘭領土與安全保障

澤倫斯基稱12/28會晤川普 討論烏克蘭領土與安全保障
美施壓委內瑞拉、空襲奈及利亞IS 油價強彈 邁向兩個月來最大周漲幅

美施壓委內瑞拉、空襲奈及利亞IS 油價強彈 邁向兩個月來最大周漲幅

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」