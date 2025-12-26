澤倫斯基擬將「和平計畫」付諸全民公投 促俄停火60天

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

據美國媒體26日報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 說，如果俄羅斯同意至少60天的停火，他願意將擬議中的俄烏「和平計畫」付諸全民公投 。

據美國新聞網站Axios報導，澤倫斯基當天在接受該報電話採訪時說，他仍然希望在領土問題上爭取更有利的地位，但如果協議要求烏方就領土問題作出「非常艱難」的決定，那麼最好的推進方式是將整個20點「和平計畫」付諸全民公投。

澤倫斯基同時強調，舉行這樣的公投將帶來政治、後勤和安全方面的複雜問題，為此必須實現「持續至少兩個月」的停火。

報導援引一名美國高級官員的話說，俄方理解烏方的停火需求，但希望一個「更短的時間表」。

澤倫斯基還表示，他希望28日在與美國總統特朗普會晤時就結束俄烏衝突的框架達成一致，其中包括一份「時間表」。他說，美烏雙邊協議的大部分內容現已確定，並已編入五份文件，可能會增加第六份文件。「我認為我們現在已經進入了下一個階段。」

在對烏安全保障問題上，澤倫斯基表示，相關文件已經準備好，但還有些「技術性問題」需要進一步討論。其中之一是協議的期限，美方提議簽署一份為期15年的協議，該協議可以續簽，但烏方認為期限需要超過15年。澤倫斯基還表示，美烏都將把安全保障協議提交各自的立法機構批准。

此外，報導還說，一名烏克蘭官員表示，澤倫斯基、特朗普及歐洲領導人預計將於27日舉行電話會議，通報相關談判進展。澤倫斯基表示，他希望在28日的會晤中，他和特朗普也能與歐洲方面進行溝通。

據烏克蘭國際文傳電訊社26日報導，澤倫斯基當天向媒體表示，他計畫28日與特朗普在佛羅里達州舉行會晤，討論對烏克蘭的安全保障和一些「敏感」問題。