研究：親俄媒體操弄白俄氣球事件 削弱立陶宛政府

圖為立陶宛首都維爾紐斯機場，10月底來因白俄走私氣球侵擾影響飛安，被迫多次暫時關閉。中央社

立陶宛 事實查核組織Debunk.org最新研究指出，親俄訊息管道系統性地利用，近期白俄羅斯 香菸走私氣球侵犯立陶宛領空事件，操弄民眾對立陶宛政府在安全議題決策上的觀感，並塑造白俄羅斯政權的正面形象。

據立陶宛國家廣播電台（LRT）25日報導，Debunk.org首席分析師卡斯勞斯卡斯（Algirdas Kazlauskas）表示，今年在立陶宛及周邊地區陸、海、空域發生的侵擾事件，在親俄訊息管道中常被描述為俄羅斯與白俄羅斯「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演的前奏，藉此渲染區域可能爆發衝突。

卡斯勞斯卡斯指出，這類敘事的目的在加劇西方社會對戰爭風險的焦慮，使民眾向政府施壓，希望將軍事資源留給本國，而非持續支援烏克蘭。

自10月以來，來自白俄羅斯的香菸走私氣球多次侵入立陶宛領空，引發國家安全憂慮。立陶宛政府10月底關閉兩處與白俄羅斯的邊境 管制站，後續雖已重新開放，但立陶宛領空仍多次遭侵犯，首都維爾紐斯機場也數度停止運作，嚴重影響空中運輸。

Debunk.org的研究顯示，這些夾帶私菸的氣象氣球自10月起顯著增加，正值俄白軍演議題降溫之際。卡斯勞斯卡斯指出，雖然氣球乍看威脅較低，但事件最終成為立陶宛政府難以處理的問題。白俄當局更在立陶宛政府關閉邊界後，藉機扣留上千輛在白俄境內的立陶宛貨車，使局勢進一步複雜化。

研究統計，自今年初至12月中，親俄媒體共發布801則涉及相關氣球挑釁的報導。立陶宛政府宣布關閉與白俄接壤的邊境檢查站後，相關宣傳內容更為頻繁。

卡斯勞斯卡斯表示，親克里姆林宮（Kremlin）管道一方面將立陶宛描繪為過度反應、挑起對立的國家，另一方面又稱立陶宛軟弱無力，邊防系統腐敗，甚至為「無害」的氣球宣布緊急狀態，並依賴歐盟與美國援助。

研究也指出，親俄媒體在貶抑立陶宛政府的同時，也將白俄羅斯塑造為穩健、外交成熟且具實力的政權並加以宣傳。

立陶宛政府先前將白俄羅斯的走私氣球視為混合攻擊，白俄方面則否認對相關氣球負責，並指控立陶宛挑釁。立陶宛國家安全委員會多次就此議題召開會議，相關討論也在國內外各層級持續進行，立陶宛並自9日宣布全國進入緊急狀態。