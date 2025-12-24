因加薩戰火沉寂2年 伯利恆湧入數千人洋溢聖誕氣氛

平安夜數千人湧入約旦河西岸伯利恆市的馬槽廣場。圖為巴勒斯坦童軍樂隊24日在馬槽廣場遊行。美聯社

今天是平安夜，數千人湧入約旦河西岸伯利恆市的馬槽廣場。在經歷兩年被戰爭陰霾籠罩的沉悶聖誕後，攜家帶眷的民眾加上現場的音樂及裝飾，帶來亟需的聖誕慶祝氣息。

美聯社報導，在以色列 與統治加薩 走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）作戰期間，伯利恆（Bethlehem）的巨型聖誕樹消失無蹤。

今天它再度矗立，俯瞰數百名著裝整齊的童軍組成遊行隊伍，以風笛演奏耳熟能詳的聖誕樂曲。

基督徒相信耶穌誕生於伯利恆。在過去兩年加薩戰爭期間，當地取消聖誕慶祝活動，僅以極少裝飾、燈飾及節日活動低調過節。

羅馬天主教樞機主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）在傳統的耶路撒冷至伯利恆遊行中，拉開聖誕慶祝序幕，他呼籲讓這個聖誕節「充滿光明」。

皮扎巴拉是耶路撒冷拉丁禮宗主教，他在穿越耶路撒冷與伯利恆分隔牆時表示：「經歷兩年黑暗後，我們需要光明。」

抵達馬槽廣場（Manger Square）後，皮扎巴拉表示，他帶著加薩基督徒社群的問候前來，他21日曾在當地舉行聖誕前彌撒。

皮扎巴拉對著廣場上數以千計的基督徒與穆斯林說：「我們所有人決定成為光明，伯利恆的光是世界的光。」

儘管今天節慶氣氛濃厚，但加薩戰爭已嚴重衝擊以色列占領下的約旦河西岸（West Bank），特別是伯利恆。根據當地政府說法，這座以穆斯林為主的城市有8成左右的居民靠觀光 相關產業維生。

今天在現場慶祝的人以當地居民為主，群眾當中只有少數外國人。

不過，一些居民表示，隨著境內觀光活動慢慢回溫，他們開始注意到些微變化，希望這些跡象預告了伯利恆賴以維生的國際觀光客即將回流。

職業為導遊的伯利恆居民賈卡曼（Georgette Jackaman）已經兩年多沒有工作，她說：「今天是個快樂的日子，充滿希望的日子，也是這裡恢復正常生活的起點。」

「大家都很絕望，但熬過兩年後，每個人都渴望慶祝。」