我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

因加薩戰火沉寂2年 伯利恆湧入數千人洋溢聖誕氣氛

中央社伯利恆24日綜合外電報導
平安夜數千人湧入約旦河西岸伯利恆市的馬槽廣場。圖為巴勒斯坦童軍樂隊24日在馬槽廣場遊行。美聯社
平安夜數千人湧入約旦河西岸伯利恆市的馬槽廣場。圖為巴勒斯坦童軍樂隊24日在馬槽廣場遊行。美聯社

今天是平安夜，數千人湧入約旦河西岸伯利恆市的馬槽廣場。在經歷兩年被戰爭陰霾籠罩的沉悶聖誕後，攜家帶眷的民眾加上現場的音樂及裝飾，帶來亟需的聖誕慶祝氣息。

美聯社報導，在以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）作戰期間，伯利恆（Bethlehem）的巨型聖誕樹消失無蹤。

今天它再度矗立，俯瞰數百名著裝整齊的童軍組成遊行隊伍，以風笛演奏耳熟能詳的聖誕樂曲。

基督徒相信耶穌誕生於伯利恆。在過去兩年加薩戰爭期間，當地取消聖誕慶祝活動，僅以極少裝飾、燈飾及節日活動低調過節。

羅馬天主教樞機主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）在傳統的耶路撒冷至伯利恆遊行中，拉開聖誕慶祝序幕，他呼籲讓這個聖誕節「充滿光明」。

皮扎巴拉是耶路撒冷拉丁禮宗主教，他在穿越耶路撒冷與伯利恆分隔牆時表示：「經歷兩年黑暗後，我們需要光明。」

抵達馬槽廣場（Manger Square）後，皮扎巴拉表示，他帶著加薩基督徒社群的問候前來，他21日曾在當地舉行聖誕前彌撒。

皮扎巴拉對著廣場上數以千計的基督徒與穆斯林說：「我們所有人決定成為光明，伯利恆的光是世界的光。」

儘管今天節慶氣氛濃厚，但加薩戰爭已嚴重衝擊以色列占領下的約旦河西岸（West Bank），特別是伯利恆。根據當地政府說法，這座以穆斯林為主的城市有8成左右的居民靠觀光相關產業維生。

今天在現場慶祝的人以當地居民為主，群眾當中只有少數外國人。

不過，一些居民表示，隨著境內觀光活動慢慢回溫，他們開始注意到些微變化，希望這些跡象預告了伯利恆賴以維生的國際觀光客即將回流。

職業為導遊的伯利恆居民賈卡曼（Georgette Jackaman）已經兩年多沒有工作，她說：「今天是個快樂的日子，充滿希望的日子，也是這裡恢復正常生活的起點。」

「大家都很絕望，但熬過兩年後，每個人都渴望慶祝。」

加薩 觀光 以色列

上一則

奈及利亞東北大城清真寺驚傳爆炸 至少7名信徒喪生

延伸閱讀

聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高

聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高
聖誕前夕人們還在瘋狂搶購什麼 這些訂單飆漲幾十倍

聖誕前夕人們還在瘋狂搶購什麼 這些訂單飆漲幾十倍
哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任

哈瑪斯襲以 前親信稱內唐亞胡指示規避安全破口責任
動盪時刻尋慰藉…聖誕歌曲比以往受歡迎 音樂公司賺得響叮噹 

動盪時刻尋慰藉…聖誕歌曲比以往受歡迎 音樂公司賺得響叮噹 

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲