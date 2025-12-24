首相高市擬明年3月首次訪美 日本政府詢問美方意向

我的頻道

中央社東京24日綜合外電報導
美國總統川普（左）和日本首相高市早苗（右）10月28日在日本東京迎賓館赤坂離宮簽署協議文件後握手。(歐新社)
美國總統川普（左）和日本首相高市早苗（右）10月28日在日本東京迎賓館赤坂離宮簽署協議文件後握手。(歐新社)

日本政府相關人士今天透露，日本政府已就明年3月下半首相高市早苗首次訪美並與總統川普會談的日程詢問美方意向。日本希望在4月川普與中國國家主席習近平計畫在中國舉行峰會前，再度確認日美同盟的團結。

共同社報導，在高市涉台國會答辯引發日中對立激化的情況下，由於美方避免深入介入，高市訪美目的是與美方協調對中國政策。

日本政府最初提議高市在明年1月例行國會開幕前訪美，但協調未果。

據分析，日本政府認為若是2026年度預算案通過一事有眉目後的3月，高市則可利用國會應對間隙訪美。日程需與美方協調，也可能推遲到4月以後。

川普重視對中國貿易談判，強調美中關係「極其牢固」。美中還就習近平明年以國賓身份訪美達成共識。另一方面，對於本月6日中國軍機對日本航空自衛隊飛機照射雷達一事，川普則未公開表態。

日方對川普的態度感到不安，希望在美中會談前準確闡明日方的意圖以爭取理解。為對抗中國，除安保領域外，日本還希望在經濟安全領域加強合作，包括強化稀土供應鏈等。

會談中，川普可能會要求日方落實做為下調對日關稅交換條件而承諾的5500億美元對美投資。預計高市積極主張、旨在加強防衛力的防衛費增額舉措，也將成為議題。

