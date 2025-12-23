金正恩攜女兒揭幕豪華度假村 專家：盼吸引外國遊客

北韓國家領導人金正恩（右）與女兒金朱愛（中）日前為新落成的山區豪華度假村揭幕。路透

北韓 官媒今天報導，國家領導人金正恩 與女兒金朱愛日前為新落成的山區豪華度假村揭幕，園區內設有燒烤餐廳和熱水浴池等舒適的休閒空間；專家認為這些新設施旨在吸引外國遊客造訪。

北韓中央通信社（KCNA）報導，坐落北韓北部山區三池淵郡的新設施是「充滿吸引力的山區觀光 度假村及休閒場所」。

根據北韓中央通信社，金正恩參觀了「飯店房間、舒適的休閒場所以及商業和公共餐飲設施」，而其刊出的照片顯示，被外界視為潛在接班人的金朱愛也陪同在側。

據報，金正恩稱讚這座度假村是展現「我國人民理想不斷提升以及我國發展潛力的有力證明」。

法新社報導，分析人士認為這些新設施很可能是為了招攬外國觀光客。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）指出，大規模團客可能很快就會經中國邊境來到此地，5座新近落成的飯店可作為主要住宿設施提供服務。

自疫情爆發以來，北韓去年首度重新開放俄羅斯旅客入境，西方旅遊團今年2月也一度重返北韓，但目前尚無中國遊客回鍋的消息。

金正恩的執政黨北韓勞動黨預計明年初召開睽違5年的全國代表大會，屆時決策者將討論北韓未來5年的經濟計畫。