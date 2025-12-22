我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

倫敦眼25周年 啟動分階段更新座艙、升級遊客體驗

中央社倫敦22日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為倫敦地標、摩天輪「倫敦眼」（London Eye）。(中央社)
圖為倫敦地標、摩天輪「倫敦眼」（London Eye）。(中央社)

全球前10大摩天輪之一「倫敦眼」日前逐步開展座艙更新與升級工程。資深總經理古德喬德告訴中央社，工程目標是讓「倫敦眼」至少在未來25年，持續有能力提供旅客新穎美好的體驗。

倫敦知名地標、高達135公尺的「倫敦眼」（London Eye）於2000年春季正式對外開放，迄今已累計超過8500萬人次搭乘。

「倫敦眼」位於市中心泰晤士河（River Thames）河畔，可360度環景遠眺倫敦市區。座艙運轉一周約30分鐘，旅客有充裕時間從不同角度欣賞國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）、大笨鐘（Big Ben）、倫敦塔橋（Tower Bridge）等古蹟，以及倫敦金融城（City of London）摩天大樓群，知名地標盡收眼底。

摩天輪有32個座艙，象徵大倫敦32個行政區。按規劃，工程團隊今年10月底拆卸其中一個座艙後，將在6個月期間從機械、力學、電氣、材料結構等角度，全方位檢視座艙有哪些部分必須或值得更新，以提供來自世界各地的遊客更安全舒適、更具科技新意的體驗。

「倫敦眼」日前邀請中央社等少數外媒一同登上座艙，了解摩天輪的升級規劃。默林娛樂集團（Merlin Entertainments）在全球營運多座主題樂園和市區遊樂設施，資深專案經理布里格戴爾（Tracy Brigdale）在摩天輪上接受中央社採訪時強調，座艙更新升級工程將分階段進行，完全不影響遊客體驗。

她透露，團隊將一次拆卸一個座艙，並以外形結構仿照原有座艙的特製「籠子」填補空缺，以確保摩天輪的重量平衡、運作安全及外觀完整。從遠方看，遊客將難以發現「倫敦眼」有個「眼角」長得不太一樣。

被卸下的座艙將以平底船沿著泰晤士河運往工廠受檢。每個座艙重達約10噸（約1萬公斤）；若算準泰晤士河漲潮時段，座艙運輸時間可明顯縮短。每一次座艙拆卸和補上「籠子」都必須動用12名專業人員，耗時約12小時。

團隊將以第一個被拆卸的座艙為評估和討論基礎，確認對所有32個座艙的更新升級基本方案。古德喬德（Robin Goodchild）告訴中央社，工程執行期估計將長達3年餘；團隊擬以6個月左右的時間，對第一個被卸下的座艙進行評估和更新，並在回裝這個座艙後，輪流更新升級其他31個座艙。

在這期間，摩天輪固定只會有一個座艙被「籠子」取代，以填補空位。「籠子」不提供遊客搭乘。

古德喬德強調，工程重點是超前部署，讓「倫敦眼」可在未來至少25年維持產業領導地位。此外，「倫敦眼」一向重視推陳出新，可預期經過這一波更新升級後，「倫敦眼」將給遊客帶來更多視覺與聽覺饗宴。

「倫敦眼」上一次實施座艙更新升級是在2009年，並趕在2012年倫敦奧運開幕前完工。團隊預估，新一波更新升級工程將在2029年上半年完工，歷時約3年半。

除了賞景，「倫敦眼」另提供多樣態、客製化的服務，包括在座艙內享用下午茶、品酒；包下一個或數個座艙，舉行企業或私人活動；包下一整個摩天輪，並在頂點享用晚餐。

其他還有為求婚或浪漫雙人約會特別設計的音樂、餐飲、艙內空間營造及其他「驚喜」服務和娛樂，搭乘時間可不限於運轉一周30分鐘。「倫敦眼」也是新年煙火秀熱門地點。

奧運 主題樂園

上一則

柬埔寨控泰軍砲擊邊境 導致一中國人受傷

下一則

以色列法院裁定 以政府須回應外媒入加薩採訪申請

延伸閱讀

口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手

口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手
北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級
北市隨機殺人引關注 航警局立即全面升級機場維安護國門

北市隨機殺人引關注 航警局立即全面升級機場維安護國門
防澳洲恐襲重演 洛猶太活動警戒升級

防澳洲恐襲重演 洛猶太活動警戒升級

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達