印度航空接連出狀況 今晨航班發動機出問題緊急返航

中央社新德里22日專電
印度航空今天凌晨一架從德里（Delhi）飛往孟買（Mumbai）的班機，在起飛後出現發動機問題，因此緊急返航，降落在德里的機場。示意圖。路透
印度航空今天凌晨一架從德里（Delhi）飛往孟買（Mumbai）的班機，在起飛後出現發動機問題，因此緊急返航，降落在德里的機場。示意圖。路透

印度航空業近期問題頻傳，今天凌晨一架從德里（Delhi）飛往孟買（Mumbai）的班機，在起飛後出現發動機問題，因此緊急返航，降落在德里的機場。

今日印度（India Today）報導，印度航空（Air India）一架波音（Boeing）777-337ER的飛機，原訂今天凌晨3時20分從德里的英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）飛往孟買，途中因發現發動機出現異常，機師因此決定就近返回德里，以確保安全。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度民航部（Ministry of Civil Aviation）已獲報此事，且要求印度航空提交詳細報告說明，並提供受影響的旅客一切必要之協助，另指示印度民航總局（DGCA）展開徹底調查。

印度時報（Times of India）提到，那架編號AI887的班機最後成功折返，平安降落在德里，所有乘客、機組員皆無恙，消息經印度航空證實，該公司發言人表示，今天從德里飛往孟買的該航班，在發現飛機出現問題後，機組人員依標準作業程序，於起飛後不久折返德里，飛機已安全降落，乘客與機組人員都平安下機。

今日印度提到，出問題的飛機正在進行必要的檢修，只有在全面獲得許可後，才會重新排班。

今日印度指出，印度航空這次發生的狀況，是一種嚴重的飛安問題，因為此次情況可能導致發動機過熱，甚至有起火的可能。

印度時報提到，印度航空表示，該公司於德里的機場地勤人員，在AI887航班乘客下機後，立即提供必要協助，並安排其他航班，盡快將旅客送往孟買。

今日印度報導，在這起事件發生前，印度航空旗下的印度快運航空（Air India Express）18日晚間才出現另一起航班因飛機發動機出問題而取消的事件。

今日印度指出，當時那架印度快運航空從維沙哈巴南（Visakhapatnam）出發的班機，在滑行時發現狀況而取消，當時機上有印度前副總統納依度（M. Venkaiah Naidu）、安德拉邦（Andhra Pradesh）農業部長阿查奈杜（Kinjarapu Atchannaidu）等知名人士。

根據今日印度的報導，印度快運航空發言人當時表示，發動機問題是在起飛前發現的，航班基於安全問題取消，該公司為乘客安排了飯店住宿，也提供全額退款或改搭其他航班的選項，供旅客自行選擇。

今日印度指出，儘管印度航空和印度快運航空都一再重申，是基於安全考量而做出必要處置，但在屬於印度旅遊旺季的此刻，接連發生事故，凸顯飛機維護的重要性。

印度 AI 波音

