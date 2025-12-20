我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦檔案再釋出 大陪審團證詞揭未成年受害細節

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

孟加拉學生領袖葬禮 數以萬計民眾送行

中央社達卡20日綜合外電報導
數以萬計的哀悼者出席學生領袖哈迪的葬禮，有人手上舉著「我們都是哈迪」的牌子。(路透)
數以萬計的哀悼者出席學生領袖哈迪的葬禮，有人手上舉著「我們都是哈迪」的牌子。(路透)

在學生領袖哈迪遭殺害引發連續兩天的抗議後，數以萬計的哀悼者今天聚集在孟加拉首都達卡（Dhaka），出席其葬禮。

法新社報導，大批群眾伴隨送葬隊伍，為去年民主運動關鍵人物哈迪（Sharif Osman Hadi）送行。哈迪於18日在新加坡一家醫院去世；此前他在離開達卡一座清真寺時，遭蒙面槍手開槍擊中。

警察配戴隨身攝影機，部署在舉行告別祈禱的國會大樓前方。

哈迪的遺體於昨天運回達卡，並於今天安葬於達卡大學（Dhaka University）中央清真寺附近的墓地。

孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）情緒激動地表示：「我們不是前來道別；你在我們心中，只要這個國家存在，你就會永遠活在所有孟加拉人的心裡。」

哈迪生前一向直言批評印度，並原定於明年2月角逐國會大選。

孟加拉2024年爆發「Z世代」（Generation Z）革命，導致時任總理哈希納（Sheikh Hasina）被迫下台、流亡印度，當時哈迪是學生領袖。

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）今天敦促孟加拉臨時政府，針對哈迪遇害及其後爆發的暴力事件進行「迅速、全面、獨立且公正」的調查。

在孟加拉首都達卡，數以萬計的哀悼者出席學生領袖哈迪的葬禮。(歐新社)
在孟加拉首都達卡，數以萬計的哀悼者出席學生領袖哈迪的葬禮。(歐新社)

印度 新加坡 槍擊

上一則

英國暢銷童書作家大衛威廉爆騷擾疑雲 遭出版社解約

下一則

俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

延伸閱讀

孟加拉反對派領袖 前總理吉亞病危

孟加拉反對派領袖 前總理吉亞病危
孟加拉前總理哈希納涉貪 遭判21年徒刑

孟加拉前總理哈希納涉貪 遭判21年徒刑
唐嫣現身公公葬禮 全程陪伴羅晉 粉碎婚變傳聞

唐嫣現身公公葬禮 全程陪伴羅晉 粉碎婚變傳聞
才爆婚變…唐嫣低調現身羅晉父親葬禮 「全程陪伴他身邊」

才爆婚變…唐嫣低調現身羅晉父親葬禮 「全程陪伴他身邊」

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂