我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

犯罪份子獲得川普特赦 受害者賠償金泡湯

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

普亭年終記者會閃現諷刺訊息 質疑俄人生活不好過

中央社莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭19日舉行年度年終記者會及call-in電視節目「直接連線」（direct line）。路透
俄羅斯總統普亭19日舉行年度年終記者會及call-in電視節目「直接連線」（direct line）。路透

俄羅斯總統普亭今天舉行年度年終記者會及call-in電視節目「直接連線」（direct line）時，會場後方的大螢幕上一度出現數則諷刺訊息，例如「這不是直接連線，而是馬戲團」。

路透報導，另一則訊息直呼普亭（Vladimir Putin）的名字問道：「已經是星期五了，我們可以開喝了嗎？」

這場通常會持續至少4小時的馬拉松式年度活動鼓勵民眾直接向普亭提問，剛傳到的簡訊會顯示在會場的大螢幕上，包括前述諷刺訊息。

這場經過精心策劃、有數以百萬計俄羅斯民眾收看的記者會上出現諷刺訊息，克里姆林宮（Kremlin）未立即回應此事，普亭本人也沒有發表任何看法。

其中一則訊息影射了俄羅斯的經濟狀況，質疑為何一般俄國民眾的生活過得還不如巴布亞紐幾內亞人。

另一則訊息則針對普亭的執政黨團結俄羅斯黨（United Russia Party）表示：「看看這個國家的生活，它能在選舉中贏得多數還真奇怪！難道選舉只是假象？」

俄烏戰爭如預期般成為整場記者會的主軸，不過普亭也回答了一些奇特的問題，例如一名自稱克莉絲蒂娜（Kristina）的女子詢問關於外星人的事情，一個小男孩則想知道，普亭是否會隱匿身分在莫斯科開車到處跑以掌握民情。普亭回應，他有時是會這麼做。

23歲學生巴茲哈諾夫（Kirill Bazhanov）甚至在直播節目中向女友求婚，並邀請普亭出席婚禮，接著提出關於給予青年家庭財務支援的問題。

普亭 俄羅斯 幾內亞

上一則

大韓商工會議所下月訪中 三星等五大集團掌門人將隨行

下一則

烏克蘭稱在地中海擊中俄國影子船隊油輪 首次用無人飛機

延伸閱讀

普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間
普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標

普亭嗆歐洲「豬玀」終將失勢 俄軍絕對會實現戰爭目標
普亭：準備和平解決近年來出現的所有問題

普亭：準備和平解決近年來出現的所有問題
普亭：若外交手段遭拒 將透過軍事手段達成作戰目標

普亭：若外交手段遭拒 將透過軍事手段達成作戰目標

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡