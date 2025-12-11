奧地利國會通過新法 禁止14歲以下女生戴頭巾上學

我的頻道

中央社維也納11日綜合外電報導
奧地利國會議員今天通過一項法案，禁止14歲以下女生在學校佩戴頭巾。(歐新社)
奧地利國會議員今天通過一項法案，禁止14歲以下女生在學校佩戴頭巾。(歐新社)

奧地利國會議員今天通過一項法案，禁止14歲以下女生在學校佩戴頭巾。人權團體與專家認為，此舉具有歧視性，可能加劇社會分裂。

法新社報導，奧地利社會反移民情緒升高，由保守派領導的政府承受壓力，今年提出這項禁令並聲稱此舉是為了「保護女孩免於受壓迫」。

這項法律禁止14歲以下女孩，在所有學校佩戴「依照伊斯蘭傳統遮蓋頭部」的頭巾。

奧地利國會經過今天的辯論，僅有在野的綠黨（Green party）投票反對，認為這項禁令違憲。

國會在表決前，自由派的新奧地利黨（NEOS）議員薛堤（Yannick Shetty）指出，頭巾「不僅僅是一件衣物」，而是「讓女孩被性化」。

奧地利融合事務部長普拉考姆（Claudia Plakolm）在提出法案時說，「當一個女孩…被告知必須遮掩身體…來保護自己免於受男性凝視時，這不是宗教儀式，而是壓迫。」

她表示，這項禁令適用於「所有形式」的伊斯蘭面紗，包括希賈布頭巾（hijabs）與波卡罩袍（burqas），預計明年9月新學年開始時全面生效。

明年2月起，將有一段過渡期，這項新規定會向教師、家長和孩童進行說明，違反者暫時不會受到處罰。但若屢次未遵守，家長將面臨150至800歐元（約175至934美元）的罰款。

奧地利政府表示，約有1萬2000名女孩將受到這項新法影響。

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

