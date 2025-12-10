馬查多女代領獎 諾貝爾和平獎委員會主席籲馬杜洛下台

我的頻道

中央社奧斯陸10日綜合外電報導
諾貝爾和平獎委員會主席弗里德內斯（左）10日在頒獎典禮上敦促委內瑞拉總統馬杜洛接受2024年大選落敗結果並辭職，委內瑞拉反對派領袖馬查多無法出席頒獎典禮，由女兒（右）代為領獎並發表得獎演說，譴責委內瑞拉政府實施「國家恐怖主義」。美聯社
諾貝爾和平獎委員會主席弗里德內斯今天在頒獎典禮上敦促委內瑞拉總統馬杜洛接受2024年大選落敗結果並辭職，委內瑞拉反對派領袖馬查多無法出席頒獎典禮，由女兒代為領獎並發表得獎演說，譴責委內瑞拉政府實施「國家恐怖主義」。

法新社報導，弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）在致詞時表示：「馬杜洛先生，請接受選舉結果，下台。」他隨後補充：「為和平轉型民主奠定基礎。因為這是委內瑞拉人民的意志。」這段話還被現場掌聲打斷。

馬查多（Maria Corina Machado）的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）在致詞中指出，在馬杜洛執政下，有2500人遭到「綁架、失蹤和酷刑」。

她表示：「這些都是聯合國記載的違反人道罪行。國家恐怖主義正被用來埋葬人民的意志。」

馬查多目前行蹤隱密，無法親自出席。

她在典禮開始前不久與弗里德內斯通話時表示，「感到非常難過也很抱歉」未能及時到場，並強調正設法前往，過程中「有許多人冒著生命危險，讓我能抵達奧斯陸」。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）在典禮即將開始前表示，馬查多「目前平安」，預計最遲明天抵達奧斯陸。

安娜在代為領獎時表示，馬查多將會「很快」回到委內瑞拉。

「她渴望生活在一個自由的委內瑞拉，也永遠不會放棄這個目標。因此我們都知道，我知道，她很快就會回到委內瑞拉。」

委內瑞拉 諾貝爾 聯合國

上一則

澤倫斯基：近期將向美提交20點方案 本周可能有消息

