我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

WSJ：川普新國家安全戰略 對中措辭軟化

馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

中央社巴黎7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國總統馬克宏。(新華社)
法國總統馬克宏。(新華社)

根據今天刊出的專訪內容，法國總統馬克宏日前赴中國進行國事訪問時告訴中方，若北京不削減對歐洲聯盟（EU）的龐大貿易順差，歐盟揚言採取關稅措施加以回應。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中行程返國後，接受法國商業媒體迴聲報（Les Echos）專訪時說：「我告訴他們，如果他們不做出回應，我們歐洲人將被迫在未來數月內採取強硬措施。」

他指出，這些措施可能參考美國的做法，「例如對中國（進口）商品課徵關稅」。

迴聲報指出，2024年歐盟對中國的貿易逆差超過3000億歐元（約3494億美元）；中國目前是僅次於美國的全球第二大經濟體。

歐盟27個成員國無法單獨決定各自的貿易和關稅政策，均由歐洲聯盟執行委員會（European Commission）代表出面。

馬克宏坦言，推動歐盟所有成員國針對中國關稅議題取得共識是一大挑戰，例如德國「尚未完全和我們站在同一陣線」。

他告訴迴聲報，「我們不能永遠只是進口方，中國企業必須來歐洲」，並強調不允許中國企業帶著「霸權目標」以「掠奪者」姿態行事。

馬克宏呼籲說，歐盟需要保護汽車這類較脆弱的產業，但也要提升產業競爭力。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

歐盟 馬克宏 關稅

上一則

哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權

延伸閱讀

法國總統馬克宏中國行 鞏俐陪同吃烤鴨

法國總統馬克宏中國行 鞏俐陪同吃烤鴨
馬克宏將赴倫敦會澤倫斯基 商討烏克蘭局勢及談判

馬克宏將赴倫敦會澤倫斯基 商討烏克蘭局勢及談判
運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球

運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球
習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住

習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場