馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

法國總統馬克宏。(新華社)

根據今天刊出的專訪內容，法國總統馬克宏 日前赴中國進行國事訪問時告訴中方，若北京不削減對歐洲聯盟（EU）的龐大貿易順差，歐盟 揚言採取關稅 措施加以回應。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中行程返國後，接受法國商業媒體迴聲報（Les Echos）專訪時說：「我告訴他們，如果他們不做出回應，我們歐洲人將被迫在未來數月內採取強硬措施。」

他指出，這些措施可能參考美國的做法，「例如對中國（進口）商品課徵關稅」。

迴聲報指出，2024年歐盟對中國的貿易逆差超過3000億歐元（約3494億美元）；中國目前是僅次於美國的全球第二大經濟體。

歐盟27個成員國無法單獨決定各自的貿易和關稅政策，均由歐洲聯盟執行委員會（European Commission）代表出面。

馬克宏坦言，推動歐盟所有成員國針對中國關稅議題取得共識是一大挑戰，例如德國「尚未完全和我們站在同一陣線」。

他告訴迴聲報，「我們不能永遠只是進口方，中國企業必須來歐洲」，並強調不允許中國企業帶著「霸權目標」以「掠奪者」姿態行事。

馬克宏呼籲說，歐盟需要保護汽車這類較脆弱的產業，但也要提升產業競爭力。

