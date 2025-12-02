我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

像玩盲盒 Trader Joe's 地區限定神秘購物袋回歸

貝魯特海濱彌撒湧15萬人 教宗乞求為苦難之地賜下和平

中央社貝魯特2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教宗良十四世2日在黎巴嫩行的最後一天，前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。路透
教宗良十四世2日在黎巴嫩行的最後一天，前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。路透

羅馬天主教教宗良十四世今天上午在黎巴嫩貝魯特濱海區主持彌撒，吸引15萬人參與。他強調，中東須有拒絕暴力、克服分裂的新作法，同時敦促區域內的基督徒「要有勇氣」。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行就任以來首次國際牧靈訪問，11月30日從土耳其抵達黎巴嫩。他特別想要激勵對這個深陷困境國家逐漸失去信心的年輕一代。

根據教廷新聞辦公室引述黎巴嫩當局的數據，約有15萬人參加今天的露天彌撒。

良十四世表示，他期盼自己「以希望的朝聖者之姿來到中東，懇求上帝為這片充滿動盪、戰爭和苦難的摯愛土地賜下和平的恩典」。

他指出：「中東必須有新方法，摒棄復仇和暴力思維，克服政治、社會和宗教分歧，並以和解與和平之名開啟新篇章。」

教宗說：「我特別為摯愛的黎巴嫩祈禱，也再次要求國際社會不遺餘力推動對話及和解進程。」

以色列和什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）去年的戰爭令黎巴嫩人民餘悸猶存，許多人擔心衝突再起，教宗此行總算讓他們能夠暫時轉移注意力。

提早到場的庫里（Samira Khoury）告訴法新社：「教宗為我們的內心帶來歡樂和安寧，也讓我們重拾希望。」

這是黎巴嫩行的最後一天，教宗於彌撒前先前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。那場災難奪走超過220條人命，造成逾6500人受傷，巿區大範圍區域遭到重創。

教宗在追悼遇難者的紀念碑前靜默祈禱後點亮一盞燈。一旁依然可以看見災難後留下的貨櫃、瓦礫堆和從毀損穀倉中散落的小麥粒。

接著他跟倖存者和罹難者家屬握手、交談並且給予祝福。當中有許多抱著親人照片的兒童。

數以萬計民眾天還沒亮就聚集在貝魯特濱海區準備參加露天彌撒，有人來自鄰國敘利亞，甚至美國。

22歲的法德爾（Elias Fadel）表示：「這是給黎巴嫩的一線希望。我光是看到大家有多快樂、眼中閃爍對國家未來的希望，就已經感受到祥和。」

他說：「希望不會再有戰爭。」

教宗預計今天下午啟程返回羅馬。

羅馬天主教教宗良十四世2日上午在黎巴嫩貝魯特濱海區主持彌撒，吸引15萬人參與。美...
羅馬天主教教宗良十四世2日上午在黎巴嫩貝魯特濱海區主持彌撒，吸引15萬人參與。美聯社

教宗 黎巴嫩 良十四世

上一則

烏揭俄機輪胎多來自中企 專家指俄缺中難久戰

延伸閱讀

宏都拉斯兩岸間漁利 學者認轉向機率低

宏都拉斯兩岸間漁利 學者認轉向機率低
教宗訪黎巴嫩修道院 祈求和平降臨黎國和周遭地區

教宗訪黎巴嫩修道院 祈求和平降臨黎國和周遭地區
教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方

教宗良十四世：兩國方案是以巴衝突唯一解方
教宗結束土耳其行程後 第2站赴黎巴嫩傳遞和平訊息

教宗結束土耳其行程後 第2站赴黎巴嫩傳遞和平訊息

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法