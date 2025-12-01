宏都拉斯大選開票陷膠著 川普力挺候選人以515票微幅領先

我的頻道

中央社德古西加巴1日綜合外電報導
宏都拉斯總統大選計票陷膠著，今天的初步結果顯示，獲美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉（圖）微幅領先，與另一名親台候選人納斯拉亞難分軒輊，兩人僅差515張票。歐新社
宏都拉斯總統大選計票陷膠著，今天的初步結果顯示，獲美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉微幅領先，與另一名親台候選人納斯拉亞難分軒輊，兩人僅差515張票。

路透稍早報導，在已統計的56%選票中，現年67歲、曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長的阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲得40%的選票，僅領先自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）4100張票。納斯拉亞得票率為39.78%。執政黨自由重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）落居第3，得票率為19.18%。

然而，兩人的差距又進一步縮小。根據彭博（Bloomberg News）最新報導，在57%投開票所完成計票後，阿斯夫拉微幅領先前體育主播兼副總統納斯拉亞。宏都拉斯選舉當局表示，快速計票結果出現技術性平手，兩位領先候選人的票數僅相差515張票。

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，今天更早公布的初步數據顯示，第1和第2名候選人之間的差距較大，原本差了2個百分點。

無論哪位候選人贏得簡單多數票，都將在2026年到2030年治理宏都拉斯。

即將卸任的總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在社群平台X轉發她丈夫、前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的訊息，呼籲在「等待最終計票結果，100%的總統選票全部統計完畢前」，大家應保持警覺。

今天早上，原本應該更新計票結果的線上系統出現問題，進一步加劇外界對選舉的不滿。這個網站長時間無法連線，當地媒體也對此狀況提出批評。

選前，川普介入這場競爭激烈的選戰，在社群媒體發了一系列貼文表態支持阿斯夫拉，稱他可以與阿斯夫拉合作打擊毒品販運，並說「如果他（阿斯夫拉）沒有贏，美國將不會再把錢投入無底洞」。

11月28日，川普還說他將特赦前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲2014至2022年執政，目前因販毒與違法持有槍枝罪在美國服45年徒刑，他亦隸屬保守派國家黨（National Party）。

阿斯夫拉與納斯拉亞選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。宏都拉斯在2023年與台灣斷交。若宏都拉斯恢復與台灣邦交，將是數十年來中國在中美洲地區遭遇的最大外交挫敗。

