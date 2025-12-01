韓國反中示威掀爭議 言論自由與毀謗管制界線模糊

韓國近期出現反中示威的頻率增加，其中不乏激進言論與行動，部分意見認為應管制這類「仇恨言論」，但也有人反對這種「干涉言論自由」的措施，引發論戰。

近年韓國人對中國觀感不佳、反中情緒日漸發酵，在政府開始實施中國人免簽入境措施後似乎達到新高峰，一個新政黨在人來車往的地鐵 永登浦區廳站十字路口掛上布條，寫著「媽媽害怕誘拐、綁架、買賣器官，停止中國人免簽入境」。

如此針對單一國家且涉及人權問題的言論引發許多投訴，韓國行政安全部對此表示，如果布條內容涉及侵犯人權的問題，政府可以予以制止，但言論自由與仇恨言論管制的界線仍舊模糊不清。

同樣的問題也出現在相關法案訂定上。為了減少公共場合出現仇恨言論及行為，韓國執政黨共同民主黨議員發起法案，提議對侮蔑特定國家或集團的行為處以徒刑，但這項法案很快就被批為「反中示威禁止法」，侵害言論自由。

韓國政府不得不面對言論自由與仇恨言論管制的問題，因為這類反中國活動已經開始影響到國民及觀光 客的安全。根據韓國國會文化體育觀光委員會10月公布資料，首爾明洞、弘大等主要觀光區今年以來舉行的反中示威已經達到56件，較2024年的4件成長14倍。

韓國文化體育觀光部表示，雖然還沒有統計數據證明反中示威增加會影響觀光客人數，但考慮到觀光區形象可能受損，當局正在加強監管。韓聯社日前獨家報導，文體部已正式向警察廳要求恢復「觀光警察隊」的組織，但遭到拒絕。

觀光警察隊是由擅長英文、中文及日文等外語的警察組成，但由於人力減少及組織效率化需求，在2023年11月正式解散。警察廳表示，再次進行組織改組並不容易。

韓媒時事in與民調機構Korea Research進行調查顯示，韓國的反中情緒主要來自空氣污染、中國人對韓國人犯罪、非法捕撈及COVID-19疫情 應對措施等事件帶來的負面看法，在所有年齡層中，20多歲及30多歲年輕人對這類事件的負面看法最為強烈，對中國的「情感溫度」也最低。

調查也指出，韓國年輕人反中的態度更接近「輕視」，他們雖然承認中國在人工智慧等技術領域的發展，但也相對認為中國「公民意識」與「民主水準」並不及格，同時，他們比其他世代更重視中國的網路審查及中韓之間的歷史、文化衝突。