我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

高市早苗內閣支持率75% 連續2個月突破7成

中央社東京30日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗內閣的支持率為75%，連續2個月支持率維持在7成以上。(歐新社)
日本首相高市早苗內閣的支持率為75%，連續2個月支持率維持在7成以上。(歐新社)

日本經濟新聞社與東京電視台於28至30日進行的最新民調顯示，高市早苗內閣的支持率為75%，與10月前次調查的74%幾乎持平，不支持僅有18%。高市內閣自10月組成以來，連續2個月支持率維持在7成以上。

根據民調，支持的前兩名理由分別為「人品值得信賴」（37%）以及「具備領導力」（34%）。不支持的前兩名理由是「內閣以自民黨為中心」（35%）以及「人品不值得信賴」（30%）。

此外，日本政府於28日通過2025年度追加預算，作為對抗高物價、促進成長投資等經濟對策財源。民調顯示，認為經濟對策能夠有效抑制物價上漲的有35%，認為無效的則有40%。

至於「希望高市內閣優先處理的政策議題」，可複選回答。最多人回答「物價對策」（55%），接著依序是「經濟成長」（32%）、「外交與安全保障」（31%）、「年金」（26%），以及「雇用與薪資」（26%）。

政黨支持率方面，自民黨41%，較前月民調上升5個百分點，在10、11月連續2個月都有明顯增幅。聯合執政的日本維新會支持率5%，較前月下降4個百分點。

在野黨方面，參政黨7%支持率最高（前月6%），其次為立憲民主黨6%（前月7%）、國民民主黨6%（同前月）。參政黨自9月以來，再次成為支持率第2高的政黨。無黨派支持層為22%，與10月民調相同。

調查由日經研究公司於28至30日隨機撥打電話，針對18歲以上男女進行手機與市話電訪，取得1006份有效回答，回答率41.4%。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

民調 日本 民主黨

上一則

威爾斯親王號航艦打擊群返抵英國 數千民眾盛大歡迎

延伸閱讀

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企
余茂春：日相「台灣有事」言論基於戰略現實 美國應效法

余茂春：日相「台灣有事」言論基於戰略現實 美國應效法
反制高市 中展示「明諭琉球國王敕」：琉球曾是中國藩屬

反制高市 中展示「明諭琉球國王敕」：琉球曾是中國藩屬
中國愈施壓 高市早苗國內聲望愈高？ 紐時分析：年輕選民力挺

中國愈施壓 高市早苗國內聲望愈高？ 紐時分析：年輕選民力挺

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意