我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

南韓：可與台灣合作 對美爭取晶片關稅優待

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透報導，南韓首席貿易談判代表、產業通商部部長呂翰九24日受訪表示，在美國總統川普課徵晶片關稅一事上，與台灣有合作空間。圖為主機板及晶片示意圖。路透
路透報導，南韓首席貿易談判代表、產業通商部部長呂翰九24日受訪表示，在美國總統川普課徵晶片關稅一事上，與台灣有合作空間。圖為主機板及晶片示意圖。路透

路透報導，南韓首席貿易談判代表、產業通商部部長呂翰九24日受訪表示，在美國總統川普課徵晶片關稅一事上，與台灣具有合作空間。

呂翰九24日上午接受南韓MBC廣播節目「視線集中」專訪，他指出，「在半導體部分，韓美關稅協商的事實清單寫著『將比照台灣待遇』，但事實上台灣目前也正在與美國協商。」

呂翰九描述，「因此南韓與台灣仍有合作空間，共同爭取最有利待遇。」

韓媒描述，呂翰九言下之意是，台灣若能在與美國的談判中取得理想結果，將對南韓產生正面影響，因此韓台有必要就此進行合作。

南韓與美國11月敲定最終貿易協議，美方確定調降南韓輸美商品關稅，交換南韓對美國戰略產業的大規模投資。

路透指出，美方在與南韓的協議中表示，未來若與其他國家簽訂涵蓋至少與南韓同等規模半導體貿易量的協議，南韓所適用的半導體關稅待遇，不得比那些協議提供的條件更差。南韓官員指出，這是指關鍵對手台灣。

一名南韓官員拒絕證實南韓是否就此事與台灣有過任何具體討論。

根據海關數據，南韓10月對美國的半導體出口在AI先進晶片需求增加的帶動下，成長51.2%，達到12億美元。

南韓 關稅 貿易協議

上一則

中施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的並稱日本無須讓步

下一則

英研究：價格只要1/3 英國未來恐充斥中製風電機

延伸閱讀

AI熱潮帶動記憶晶片空前飆漲 聯想稱因積極囤貨占有庫存優勢

AI熱潮帶動記憶晶片空前飆漲 聯想稱因積極囤貨占有庫存優勢
南韓濟州重大車禍 6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

南韓濟州重大車禍 6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷
拆不掉的川普關稅高牆？歐美貿易協議的光環與現實

拆不掉的川普關稅高牆？歐美貿易協議的光環與現實
中晶圓代工中芯、華虹 走紅車規、工業級晶片「硬賽道」

中晶圓代工中芯、華虹 走紅車規、工業級晶片「硬賽道」

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台