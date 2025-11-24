南韓：可與台灣合作 對美爭取晶片關稅優待

路透報導，南韓首席貿易談判代表、產業通商部部長呂翰九24日受訪表示，在美國總統川普課徵晶片關稅一事上，與台灣有合作空間。圖為主機板及晶片示意圖。路透

路透報導，南韓 首席貿易談判代表、產業通商部部長呂翰九24日受訪表示，在美國總統川普課徵晶片關稅 一事上，與台灣具有合作空間。

呂翰九24日上午接受南韓MBC廣播節目「視線集中」專訪，他指出，「在半導體部分，韓美關稅協商的事實清單寫著『將比照台灣待遇』，但事實上台灣目前也正在與美國協商。」

呂翰九描述，「因此南韓與台灣仍有合作空間，共同爭取最有利待遇。」

韓媒描述，呂翰九言下之意是，台灣若能在與美國的談判中取得理想結果，將對南韓產生正面影響，因此韓台有必要就此進行合作。

南韓與美國11月敲定最終貿易協議 ，美方確定調降南韓輸美商品關稅，交換南韓對美國戰略產業的大規模投資。

路透指出，美方在與南韓的協議中表示，未來若與其他國家簽訂涵蓋至少與南韓同等規模半導體貿易量的協議，南韓所適用的半導體關稅待遇，不得比那些協議提供的條件更差。南韓官員指出，這是指關鍵對手台灣。

一名南韓官員拒絕證實南韓是否就此事與台灣有過任何具體討論。

根據海關數據，南韓10月對美國的半導體出口在AI先進晶片需求增加的帶動下，成長51.2%，達到12億美元。