我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

南韓國防部將搬回龍山原址 搬遷費估達1625萬美元

中央社首爾23日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓國防部預計在明年搬回總統辦公室目前使用的龍山大樓。圖為國防部外有人示威。（歐新社）
南韓國防部預計在明年搬回總統辦公室目前使用的龍山大樓。圖為國防部外有人示威。（歐新社）

隨著李在明政府規畫將南韓總統辦公室遷回青瓦台，南韓國防部預計也將在明年搬回總統辦公室目前使用的龍山大樓，國防部也為此申請追加238.6億韓元（約1625萬美元）預算。

韓聯社引述國會消息報導，國防部今天向國會提議為明年國防部預算增加238.6億韓元，用以搬遷國防部與合同參謀本部，其中包括用於網路、電腦、會議室影像裝備等網路相關費用的133億韓元，用於設施維護的65.6億韓元，以及搬遷費用40億韓元。

青瓦台前稱景武台，位於首爾市鐘路區，自1948年起為總統辦公與官邸所在地，曾歷經火災燒毀重建，後改名青瓦台。但前總統尹錫悅2022年當選時，宣布將總統辦公室轉移至位於首爾龍山區的國防部大樓原址，青瓦台也開放給一般民眾參觀。

在尹錫悅因戒嚴事件被彈劾下台後，新上任的總統李在明便決定將總統辦公室遷回青瓦台，在尹錫悅花費上億元搬出青瓦台後，李在明政府推估可能在今年底再次搬回青瓦台。

南韓國防部2022年5月在尹錫悅政府上任後，就從自2003年開始使用的10層大樓，搬遷至旁邊的合同參謀本部大樓，共用大樓至今已超過3年。因為空間不足，國防部的部分部門及直屬部隊不得已分散在大樓內或其他各處。

尹錫悅政府雖打算斥資約2400億韓元，新建合同參謀本部大樓，但最後因戒嚴事件、政權交替等狀況而不了了之。國防部人士表示，待總統辦公室搬遷回青瓦台後，國防部應該也會搬回原本的大樓，現在所在大樓則完全歸還合同參謀本部使用。

國防部 尹錫悅 李在明

上一則

加拿大總理：將與烏克蘭總統討論28點和平計畫

下一則

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

延伸閱讀

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會
李在明親赴阿聯爭取150億武器大單 南韓拚當第4大軍火出口國

李在明親赴阿聯爭取150億武器大單 南韓拚當第4大軍火出口國
韓拚第4大軍火出口國 李在明親赴阿聯爭取150億美元大單

韓拚第4大軍火出口國 李在明親赴阿聯爭取150億美元大單
應李在明要求加碼 三星、現代等財團允諾5年在南韓投資5500億美元

應李在明要求加碼 三星、現代等財團允諾5年在南韓投資5500億美元

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）及中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的外交部會晤後離開。(路透)

中日就高市「台灣有事」發言磋商 中方官員手插口袋掀日網抨擊

2025-11-18 19:49

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權