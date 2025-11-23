我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

COP30落幕 各方反應一覽

中央社巴西貝倫22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變化框架公約第30次締約方大會（COP30）經過「加時」後於22日閉幕。（新華社）
在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變化框架公約第30次締約方大會（COP30）經過「加時」後於22日閉幕。（新華社）

近200個國家22日在巴西亞馬遜地區舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）上，推動通過一項規模有限的協議。

這項協議在談判緊張、美國缺席的情況下通過，部分人士肯定，但也有一群人批評不夠理想。

以下是主要反應摘要：

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）

魯拉將政治資本投入到他稱之為「真相的COP」的成功上，盛讚「科學勝出」、「多邊主義取得勝利」。

「我們動員了公民社會、學術界、私營部門、原住民及社會運動，使COP30成為歷史上參與人數第2多的COP。」

歐洲

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）告訴記者，「我們不否認我們其實希望有更多成果、在所有面向更有雄心」，但他也表示，協議仍然「朝正確方向前進」。

法國生態轉型部長巴布特（Monique Barbut）則更直白：「我無法稱這屆COP為成功。」

但她也表示：「雖然這份協議無法提高我們整體的雄心，但也沒有打亂先前的任何進展。」

英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）則對法新社表示：「COP的過程本就是如此。放眼歷史長河，它確實帶來了變化。」

「每一屆COP都會有挫折。」

哥倫比亞

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）批評協議缺乏逐步淘汰化石燃料計畫，並表示哥倫比亞「不接受」該宣言「未明確指出，正如科學所示，氣候危機的原因是化石燃料」。

印度、南非、巴西、中國

印度盛讚協議具有「意義」。

印度代表BASIC聯盟（巴西、南非、印度、中國）表示：「我們完全支持COP30主席國，並肯定主席團隊的卓越努力，包括熬夜工作，確保我們從貝倫（Belem）帶走有意義的成果。」

中國則表示「對結果感到滿意」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）

古特瑞斯肯定數週努力，但理解「許多人可能對結果感到失望」，包括原住民、青年以及目前受氣候變化影響最嚴重的人。

他在聲明中指出：「我無法假裝COP30交付了所有所需成果。科學要求的目標與現狀之間仍存在危險的差距。」

「我將繼續推動更大的雄心和更大的團結。」

非政府組織（NGO）

非政府組織也密切關注本次會議。

世界資源研究所（World Resources Institute）負責人達斯庫普塔（Ani Dasgupta）盛讚COP30在氣候調適資金增加至當前水準的3倍、保護全球森林及提升原住民聲音等方面取得突破。

但他也指出，正式談判在多個方面仍有不足，特別是缺乏化石燃料淘汰計畫。

印度 巴西 原住民

上一則

「台灣有事」答詢引日中緊張 日防相小泉視察與那國島

下一則

分裂陰影籠罩下 波士尼亞塞裔選舉領導人

延伸閱讀

被疑策畫出逃躲27牢獄 巴西前總統波索納洛被捕

被疑策畫出逃躲27牢獄 巴西前總統波索納洛被捕
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免
COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判

COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左）及中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的外交部會晤後離開。(路透)

中日就高市「台灣有事」發言磋商 中方官員手插口袋掀日網抨擊

2025-11-18 19:49

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權