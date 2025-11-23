我的頻道

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

「台灣有事」答詢引日中緊張 日防相小泉視察與那國島

中央社東京23日專電
日本防衛大臣小泉進次郎。(美聯社)
日本防衛大臣小泉進次郎今天訪問沖繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐屯地。與那國島位於日本最西端，距離台灣僅111公里，被視為「台灣有事」時日本的第一線防衛據點。近期日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢引發日中對立，使得小泉此行更具象徵意義。

朝日新聞、產經新聞報導，小泉在視察後對記者表示，他再次強烈認知到「必須守護國民的生命與和平生活，以及國家領土、領海與領空」。

日本近年加速強化自衛隊在西南地區的部署，陸上自衛隊2016年在與那國島設置駐屯地，2019年在奄美大島與宮古島設置基地，2023年則在石垣島開設駐屯地。未來，與那國島還將部署地對空飛彈部隊，配備可攔截敵機與巡弋飛彈的「03式中距離地對空誘導彈」（中SAM），進一步提高防衛能力。

小泉此行也和與那國町町長上地常夫會面，推測是為了部署飛彈部隊，向地方尋求理解。小泉向媒體強調，引進飛彈部隊「能夠降低我國遭受武力攻擊的可能性，不存在升高區域緊張的問題」。

他表示，日本正面臨戰後最嚴峻的安全保障環境，強化自衛隊的防衛能力至關重要。地方的合作不可或缺，希望能審視推進相關工作。

小泉此次視察與那國島，是在日中情勢緊張下，向國內外清楚傳達日本強化西南防衛的政策，同時試圖爭取地方支持，以推動後續基地與裝備部署。

此外，小泉也視察了距離台灣最近、擁有飛彈部隊的石垣駐屯地，視察負責應對敵方艦艇與飛彈的飛彈部隊，並與隊員家屬等人交流。

日本 高市早苗 小泉進次郎

