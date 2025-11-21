我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

COP30直擊／會場掀起抗議「化石燃料滾蛋」嗆聲談判代表

特派記者潘俊宏、林奐成、洪欣慈／貝倫即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。特派記者潘俊宏／巴西攝影

「化石燃料滾蛋！」、「付錢！付錢！為氣候資金付錢！」聯合國第30屆氣候峰會（COP30）今進入最後一天，談判代表協商的會議室外頭，數十名NGO抗議人士大聲呼喊口號，要求各國做出更積極行動對抗氣候變遷，也強烈要求化石燃料退場，以減少溫室氣體排放。

參加抗議的美國24歲青年柏荷伊（ Elani Borhegyi）直白地說：「任何應對氣候變遷的計畫，若是缺乏關於逐步淘汰化石燃料或解決方案，那都只是鬼扯！」他認為，公民社會的參與是推動氣候行動的重要力量，必須從下而上，向國家領導人展現，「脫離化石燃料是一個主流的行動，也會造福所有人！」

「這簡直是失敗！」來自德國「Fridays For Future」的雷姆斯瑪痛批，化石燃料正在嚴重加劇氣候危機，摧毀人們的家園和生計，造成乾旱和洪水，但最新釋出的最終協定草案竟然完全沒有提到化石燃料，「完全不能接受」，COP已經開了29年，是時候拿出一份清晰的路線圖，來逐步淘汰化石燃料。

但她也強調，只有兼顧雙方利益才能達成協議，逐步淘汰化石燃料同時，也需要全球北方國家提供必要資金，用於氣候調適等計畫，「我們需要全球北方國家可能的損失買單」，目前的草案對於氣候融資的要求力道不足，不僅沒有提到明確數字和目標，也不具有強制性，很多事不能僅僅只是自願，而要明確寫入峰會的最終協定中」。

聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判...
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，由德國「Fridays For Future」所組織、來自世界各地的抗議者在場外抗議要求化石燃料退場。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判...
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，由德國「Fridays For Future」所組織、來自世界各地的抗議者在場外抗議要求化石燃料退場。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判...
聯合國氣候峰會最後一天，「逐步脫離化石燃料路線圖」成為本屆峰會爭論焦點，也讓談判陷入僵局，各國談判代表持續就最後協定開會磋商。特派記者潘俊宏／巴西攝影

氣候變遷 氣候峰會 德國

上一則

數千年傳統美食 日本鰻魚珍饌面臨全球保育壓力

下一則

COP30直擊／氣候談判終戰 主席微笑比讚、談判代表表達擔憂

延伸閱讀

COP30／新版草案刪除「化石燃料」29國怒轟倒退

COP30／新版草案刪除「化石燃料」29國怒轟倒退
福島核災後首例 新潟縣放行「柏崎刈羽核電廠」待監管機關最終批准

福島核災後首例 新潟縣放行「柏崎刈羽核電廠」待監管機關最終批准
COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判

COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判
COP30協定草案 重提敏感「化石燃料」 巴西總統促達承諾

COP30協定草案 重提敏感「化石燃料」 巴西總統促達承諾

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增