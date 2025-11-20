非法移民與複合性威脅嚴峻 歐盟擴大暫停免簽事由

我的頻道

中央社布魯塞爾20日專電
歐盟對非法移民和複合性威脅的擔憂日益加劇，日前批准新的修正案，擴大暫停免簽的理由。(路透)
歐盟對非法移民和複合性威脅的擔憂日益加劇，日前批准新的修正案，擴大暫停免簽的理由。(路透)

歐盟非法移民和複合性威脅的擔憂日益加劇，日前批准新的修正案，擴大暫停免簽的理由，包含未與歐盟簽證政策保持一致性、侵犯人權的國家，歐盟可能撤銷該國公民的免簽待遇。

歐盟理事會（European Council）17日批准暫停第三國免簽旅行的修正案，希望以更快、更有力的方式應對免簽旅行政策被濫用，甚至損害成員國利益的情況。

這份修正案在既有架構上增加了新的暫停免簽入境理由，包含某個國家與歐盟簽證政策不符，歐盟將有權撤銷這個國家的免簽地位；藉由實施投資入籍授予公民身分，但取得身分者幾乎與該國沒有任何實質關聯，歐盟也可以停止這個國家的免簽待遇；若歐盟擔憂某個免簽待遇國家發生侵犯人權等事件，暫停機制也可能適用。

新的規定也延長暫停免簽的時間，初始期間由目前的9個月延長至12個月，最常可以延長至24個月。較長的時間將使歐盟有時間與相關國家接觸，在免簽制度永久被撤銷之前，修正導致暫停的情況。

根據現行規則，若一個國家被暫停免簽，這個國家的全體公民都會受到影響；新規則採取更加細緻的手段，可僅對該國的政府官員、外交人員實施暫停措施，而不影響其他公民。此舉反映歐盟不願因政府行為而懲罰整個國家的態度。

歐盟執委會預計12月公布今年的免簽制度監測報告，一般認為，屆時報告中被點名的國家可能都會被評估。

這份修正案預計於下周的歐洲議會全體會議期間簽署，並於正式公布的20天後生效，目前確切日期尚未確定。

