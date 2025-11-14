我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾控蓋茨性侵 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

南美洲犯罪集團鎖定亞裔移民出門工作時闖空門

反制川普 格陵蘭議會修法限縮外國人置產條件

中央社斯德哥爾摩14日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

丹麥「政治報」報導，為反制美國總統川普格陵蘭的覬覦，格陵蘭議會通過修法，將提高外國人在格陵蘭置產與取得土地使用權的條件。

政治報（Politiken）報導，格陵蘭議會13日表決，以21票同意、0票反對、6票棄權通過修法。

格陵蘭現行法規是自治政府擁有所有土地，一般人不得購買，但可取得土地使用權，也可以買地上建物。報導指出，這次修法是因應越來越多外國人對在格陵蘭置產感興趣。

政治報10月1日刊登的調查報導指出，格陵蘭的房產仲介發現，許多美國人對在格陵蘭買土地展現高度興趣，這個現象發生在川普（Donald Trump）多次表示希望取得格陵蘭控制權之後。

調查報導訪問格陵蘭最大的房產仲介公司Netbolig。業者表示，有些美國人希望購買已存在的建物，但更多希望購買更大的建物。

Netbolig的負責人黎克斯（Thomas Rix）表示，在他16年的業界經驗中，出售給格陵蘭籍或丹麥籍以外買主的建物大概只有5件。因此，今年起大概有10名外籍人士詢問格陵蘭置產事宜，相當不尋常，且其中多為美國人。

另一家受訪的仲介公司Lynges.gl表示，在川普上任後不久，就有美國公司聯絡他們，希望跟他們合作，讓格陵蘭房產進入國際市場。

格陵蘭議會新通過的法條將在2026年開始實行。原則上，只有格陵蘭籍、丹麥籍，以及丹麥王國自治屬地法羅群島（Faroe Islands）籍的公司或組織能夠取得格陵蘭土地使用權或在格陵蘭置產。

若沒有丹麥公民身分，則需要在格陵蘭居住並繳稅至少2年。針對是否將期限提高為5年，格陵蘭議會在13日的辯論後沒有達成共識；社會民主派的前進黨（Forward）表示，會繼續推動將此期限上修到5年。

格陵蘭 丹麥 川普

上一則

用俄遭凍結資產援烏呼聲漸高 比利時壓力日增

下一則

美與千里達及托巴哥再度聯合軍演 委內瑞拉不滿升溫

延伸閱讀

民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格

民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格
川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕

川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕
不是海湖莊園協定 川普2.0另有妙招壓低美國利率、鞏固美元霸權

不是海湖莊園協定 川普2.0另有妙招壓低美國利率、鞏固美元霸權
承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償

承認紀錄片有「誤導性剪接」 BBC向川普道歉但拒絕賠償

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證