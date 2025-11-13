巴黎恐攻10周年 聖母院鐘聲迴盪悼念130名罹難者

我的頻道

中央社巴黎13日綜合外電報導
2015年巴黎恐攻13日滿10周年。圖為人們聚集在法國巴黎的「2015年11月13日紀念園」，參加悼念儀式。歐新社
2015年巴黎恐攻13日滿10周年。圖為人們聚集在法國巴黎的「2015年11月13日紀念園」，參加悼念儀式。歐新社

2015年巴黎恐攻今天滿10周年，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）響起鐘聲，悼念當年命喪激進分子槍下與自殺炸彈攻擊的130名死者，那是法國承平時期最嚴重的攻擊案。

法新社報導，2015年11月13日，激進組織「伊斯蘭國」（IS）成員攻擊巴塔克蘭劇場（Bataclan），當時美國樂團「玩命鷹族」（Eagles of Death Metal）正在表演，約有90人在劇場喪生。

襲擊者還到巴黎多家餐廳及咖啡館大開殺戒，造成數十人罹難。另有一人命喪法國國家體育場（Stade de France）附近，當時體育場內有大批球迷正在觀賞法國對德國的足球比賽。

同日的攻擊也造成數百人受傷。

在巴黎市中心舉行的追悼儀式上，第一線救難人員緩緩唸出那個周五晚上的罹難者，以及兩名後來自盡的生還者姓名。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）向罹難者家屬與生還者致詞時表示：「你們的每一分痛苦都毫無道理、不公不義、難以承受。」

馬克宏除了讚揚因應恐攻的員警與醫護人員，也稱許「打開家門收留20名傷者的婦女」以及「聽到槍聲後，拿著急救包衝下街頭的男子」。

馬克宏承諾，法國將竭盡所能防止類似攻擊再次發生。他說：「對於那些朝法國舉起武器的人，法國的回應是絕不妥協。」

在稍早的追思活動中，玩命鷹族主唱休斯（Jesse Hughes）與生還者及罹難者家屬組成的合唱團一起高唱歌曲「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone）。

今天的紀念活動從巴黎郊外的法國國家體育場開始，首名罹難者狄亞斯（Manuel Dias）的家人在體育場向受害者們表達悼念。

他的女兒蘇菲（Sophie Dias）表示：「我們永遠不會忘記。十年過去了，他們要我們放下，但這份失落感依然巨大。」

馬克宏與其他官員分別在每一個攻擊現場獻花致意，巴黎市民則在共和國廣場（Place de la République）以蠟燭、鮮花與字條悼念遇難者。

阿格雷（Adrain Aggrey）表示，他前來獻花給罹難者家屬，「要讓他們知道我們沒忘記」。

現年36歲的阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）是策劃那場襲擊的10人小組中唯一還活著的成員，目前正在服無期徒刑。其他9名攻擊者則死於自我引爆或遭警方擊斃。

