南韓2大工會首爾市區集會 喊「周工作4.5天」

中央社首爾8日綜合外電報導
南韓2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」進行示威集會，其中韓國勞總喊出每周實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。（美聯社）
南韓2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每周實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。

根據韓聯社報導，韓國勞動組合總聯盟（韓國勞總）、全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）今天下午分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）進行大規模集會「全國勞動者大會」。

根據南韓警方估計，韓國勞總集會約有1萬2000人參與，民主勞總集會則約有2萬2000人參與。

韓國勞總在集會中喊出，應在今年內立法將法定退休年齡延長至65歲（目前退休年齡為60歲）；並推行每周4.5天工作制，喊出口號「縮短實際勞動時間、實施周4.5日制」。

迎來成立30周年的民主勞總則提出「爭取勞動基本法」、「阻止經濟掠奪」等口號，喊出保障外包與特殊雇傭勞動者的談判權，以及清算不平等的韓美關係等要求。

全國勞動者大會結束後，示威隊伍分成兩路，分別向明洞世宗飯店方向、首爾雇用勞動廳方向進行市中心遊行。

退休 南韓

