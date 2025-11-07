我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

中央社布拉格6日專電
捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長。路透
捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長。路透

捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長，今日便下令將眾議院大樓的烏克蘭國旗取下，引發媒體關注與各界批評。前眾議長艾達莫娃直言，取下烏克蘭國旗是可恥的行為，違背捷克的核心價值。

自2022年俄羅斯入侵後烏克蘭，許多捷克人開始在公共建築上懸掛烏克蘭國旗，以表達對烏克蘭的支持。

然而，岡村富夫（Tomio Okamura）在上任首日，便下令將眾議院大樓上的烏克蘭國旗取下。根據岡村富夫發佈在Instagram的影片，他親自扶著梯子並表示：「我剛剛讓人把烏克蘭國旗取下來了」，接著強調：「捷克優先」。

岡村富夫長期批評在公共建築上懸掛烏克蘭國旗，在選前即表示，如果「自由及直接民主黨」（SPD）參與執政，所有烏克蘭國旗都會被撤下，也批評烏克蘭國旗懸掛在捷克國家博物館外。

當捷克媒體Novinky詢問岡村富夫，此舉是否會造成社會分裂時，他說：「既然前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）可以在未經反對派同意的情況下把烏克蘭國旗掛上去，那我當然也有權利把它取下。」

他補充，這個行動是兌現「自由及直接民主黨」的競選承諾，並表示若有議員在自己辦公室的窗戶上懸掛烏克蘭國旗，那是他們的自由選擇。

在岡村富夫取下烏克蘭國旗後，幾位眾議員立刻把烏克蘭國旗掛在自己辦公室的窗戶外，藉此表達對岡村富夫的反對，與對烏克蘭的支持。捷克人民民主黨（ODS）迅速回應：「我們決定立即糾正新任議長的第一個錯誤決定。」

前議長艾達莫娃也表示：「懸掛在眾議院大樓上的烏克蘭國旗，是人性與團結的象徵，代表對一個面臨殘酷與不公戰爭的民族的支持。岡村富夫將它取下，是一個可恥的行為，不僅是對烏克蘭的不尊重，也違背了我們國家的核心價值。」

基督教民主黨（KDU-ČSL）主席維博尼（Marek Výborný）表示：「這是令人悲傷且可恥的舉動……但不幸的是，並不令人意外。我以眾議員身分，強烈反對新任議長的這一行為。」

即將卸任的交通部長庫普卡（Martin Kupka）也評論：「恐懼與仇恨的販賣者岡村富夫，在上任不到一天就讓人把烏克蘭國旗從眾議院取下。」

衛生部長瓦雷克（Vlastimil Válek）表示：「我只感到驚訝，他沒順便升起俄羅斯國旗。這正是我們預料到的。從上任第一天起，就讓捷克在盟友面前蒙羞。」

岡村富夫昨日在眾議院選舉中以107票當選為新任眾議長。現階段，捷克新政府由前總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動黨」（ANO）、岡村富夫領導的「自由與直接民主黨」與右翼政黨「汽車黨」（Motoristé）所組成。

烏克蘭 民主黨 眾議院

上一則

日媒：高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣

下一則

羅浮宮館長坦言亟需現代化 將特別強化影像監控

延伸閱讀

捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政

捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政
紐約客談／溺斃悲劇不斷 地下室住人應緩行

紐約客談／溺斃悲劇不斷 地下室住人應緩行
林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗

林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗
10年前破壞國旗 高院逆轉判有罪 3人輕判拘役15日

10年前破壞國旗 高院逆轉判有罪 3人輕判拘役15日

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」