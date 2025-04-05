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尹錫悅最快下周搬離官邸 7成民眾認為應保持低調

中央社首爾5日專電
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尹錫悅最快下周搬離總統官邸，最新民調顯示，7成民眾認為他在大選前應該保持低調反省的態度。(美聯社資料照)
尹錫悅最快下周搬離總統官邸，最新民調顯示，7成民眾認為他在大選前應該保持低調反省的態度。(美聯社資料照)

韓國憲法法院4日宣布採納前總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅立即被免職；韓媒報導，尹錫悅目前仍住在總統官邸，最快下周搬離。最新民調顯示，7成民眾認為他在大選前應該保持低調反省的態度。

韓聯社引述總統辦公室官員說法，表示因還有許多事情需處理，尹錫悅至少要等到下周才能搬離官邸。但同樣遭彈劾下台的前總統朴槿惠2017年在憲法法院宣判的2天後離開青瓦台官邸，搬進位於三成洞的私人住宅。

外界猜測，尹錫悅可能會搬回位於瑞草洞的私宅，但也有媒體報導稱尹錫悅正在另外尋找更適合部署安保人員的住處。尹錫悅遭免職後被剝奪卸任總統禮遇，僅剩最長10年的警衛服務。

總統辦公室至今未就憲法法院宣布採納尹錫悅彈劾案一事發表聲明，但總統辦公室網站目前已轉為維修狀態、中斷服務，尹錫悅的社群媒體帳戶個人介紹也已經從「大韓民國總統」改為「第20任總統」。

尹錫悅今天仍在官邸與執政黨國民力量高層會面，引發部分輿論不滿，認為尹錫悅成為剛被彈劾下台的前任總統，不應該透過這種方式影響接下來的下屆總統大選。

根據民調機構Research View 4日對1000名18歲以上韓國民眾進行調查，68.6%認為尹錫悅作為導致國家危機的當事者，應低調反省；20.6%則支持他表達對遭免職決定的不滿，並參與接下來的競選活動。

但單就憲法法院的判決結果而論，52.2%受調者表示會接受這個結果，但不接受結果的受調者占比來到44.8%。

韓國最晚將在6月3日舉行下屆總統大選，根據這次民調結果，現任執政黨有力候選人中，勞動部長金文洙支持度18.6%最高，其次為前議員劉承旼（14.4%）、國民力量前代表韓東勳（10.3%）等；而最大在野黨共同民主黨代表李在明以48.9%支持度保持壓倒性領先。

尹錫悅 彈劾 民調

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