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比利時加速提升國防支出 倒閉車廠轉軍工廠

中央社布魯塞爾7日專電
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川普迫使歐洲加速提高國防支出的壓力下，位居「後段班」的比利時政府，不但宣布將提前在今年夏天達成原本設定2029年才達到的國防預算占GDP2%目標，還打算將日前關閉的奧迪電動車廠轉為軍工廠。

西歐小國比利時是歐洲聯盟（EU）創始國之一， 除了因歐盟總部設在其首都布魯塞爾，大大提高它在歐洲的政治地位，其他政治排名在歐洲國家裡就不太好看了。

例如它兩度創下聯合政府組閣期間超過500天的世界紀錄，政府財政赤字在歐盟也名列前茅。據Statista統計，比利時國債占國內生產毛額（GDP）105.6%，在歐洲僅次於希臘、義大利和法國。

身為北大西洋公約組織（NATO）成員，在3/4盟國已達到2014年立下國防支出占GDP至少2%的承諾，比利時目前仍只占1.3%，甚至計畫4年後才要慢慢加到2%。

不過，美國川普（Donald Trump）政府加劇了全球地緣政治的板塊運動，推著比利時快步向前。

比利時2月剛上任的總理德威弗（Bart De Wever）向在地的荷語區媒體De Tijd表示，他打算在夏天前趕上2%目標。這相當於從目前80億歐元（約87億美元）的水平上再增加40億歐元。

比利時通訊社（Belga）報導，新任國防暨外貿部長佛蘭肯（Theo Francken）宣布要在8年內將國防產業的規模翻倍。目前該國核心軍工企業約80家，年產值20億歐元，雇用5000人，若納入大範圍的相關企業則有近900家，年產值50億歐元。

不僅如此，佛蘭肯還表示他上任第2天就在內部提案，計畫將2月關閉的德國奧迪（Audi）位在布魯塞爾郊區工廠轉型為國防產業之用。這座工廠原本生產電動車，但不敵中國競爭和歐洲市場需求低而倒閉。

德威弗和比利時國王菲力普（King Philippe）昨天趁烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前來參加歐盟高峰會之便，分別與他見面表達支持。

比利時通訊社指出，政黨屬性極右派的德威弗還直言批評了歐洲極右派的偶像川普，指他對歐洲及烏克蘭的作為「非常不歐洲」，還說「他是一個真正的霸凌者」。

歐盟 川普 電動車

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