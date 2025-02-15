我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭若拒和平協議 美將出兵？范斯：報導扭曲我的話

亞當斯改口：紐約市警合作ICE 僅刑事執法

阿拉伯國家擬加薩重建計畫 約旦：無法收更多巴勒斯坦人

中央社慕尼黑14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
約旦外交部長沙法迪。(路透)
約旦外交部長沙法迪。(路透)

約旦外交部長沙法迪14日表示，阿拉伯國家正制定一項計畫，能在不遷走當地人民的情況下重建加薩走廊，並確保安全與穩定的治理，但他也強調，約旦無法再接納更多巴勒斯坦人。

路透報導，美國總統川普（Donald Trump）本月初宣布一項計畫，打算「清空」加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人，並將大多數巴人安置在約旦和埃及，但這讓阿拉伯國家感到不滿。

這項提議立即遭到開羅和安曼當局反對，中東地區大部分國家也認為此構想會嚴重破壞區域穩定。

沙法迪（Ayman Safadi）於慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）表示：「我明確告訴你，我國人口中有35%是難民，我們無法再承受更多，我們不能讓巴勒斯坦人來約旦。他們不想來約旦，我們也不希望他們過來。」

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）本月11日訪問美國華府，並重申約旦反對川普計畫的「堅定立場」。

知悉此次會面的兩位歐洲外交消息人士透露，阿布杜拉二世告訴川普，阿拉伯國家的計畫會比川普提議「成本更低、更迅速達成」，川普似乎樂於接受這建議。

川普 巴勒斯坦 加薩

上一則

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

下一則

日本海上空連2天發現俄軍偵察機 航空自衛隊緊急升空

延伸閱讀

川普再受挫 凍結援外政策遭華府聯邦法院解除

川普再受挫 凍結援外政策遭華府聯邦法院解除
川普關稅大刀砍向汽車 日媒憂：日本恐受重大影響

川普關稅大刀砍向汽車 日媒憂：日本恐受重大影響
傳川普提議「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」 甚至不排除駐軍

傳川普提議「讓美擁有50%烏克蘭稀土礦」 甚至不排除駐軍
川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

熱門新聞

澳洲一名女子腿部劇痛送醫後腦死。(示意圖／ingimage)

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

2025-02-08 13:40
三人離開酒吧、在返回台女住宿處路上，看似相談甚歡。（取材自臉書＠泰國清邁象 Chiang MaiElephant）

25歲台女遭泰國議員性侵？監視器畫面曝光 案情大逆轉

2025-02-10 22:00
1名2023年7月遭俘擄的以色列人質日前獲釋，與家人相擁而泣。（路透）

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

2025-02-11 11:19
川普總統(右)與俄國總統普亭12日通話。(路透資料照)

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

2025-02-12 19:06
美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
凱特王妃在去年接受癌症治療後，循序漸進重返王室職務。（美聯社）

凱特王妃被3歲女童問「妳是公主嗎？」罕見下車這麼答

2025-02-08 23:20

超人氣

更多 >
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」

範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」
范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默
股價剩1美分 市值近5億生技公司倒閉

股價剩1美分 市值近5億生技公司倒閉