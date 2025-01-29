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釜山航空失火事故增至7傷 傳置物櫃中行動電源引發

中央社首爾29日綜合外電報導
釜山航空起火，傷者增至7人。（歐新社）
釜山航空起火，傷者增至7人。（歐新社）

釜山航空一架班機昨晚起火，當局今天表示，事件造成7人受傷。當地媒體報導，這起火警可能是客艙內的頭頂置物櫃中一枚行動電源引發。

法新社報導，據國土交通部，釜山航空（Air Busan）這架空中巴士（Airbus）A321型客機原定昨晚從東南部釜山市金海機場飛往香港，機尾卻突然起火。

聲明表示，機上169名乘客及7名機組人員從滑梯緊急疏散。

當局原本通報有3人受傷，不過今天將受傷人數更新為7人。

國土交通部表示，有一名傷者仍在住院。

聲明指出，這起事故導致幾乎半個機身遭到大火吞噬，兩側機翼和發動機沒有受損，事故原因仍在調查中。

國土交通部發言人告訴法新社：「何時可以公布針對昨晚這場大火事發原因的調查結果仍不清楚。」

韓聯社則報導，多名乘客稱，客艙內部起火冒煙，疑似是行動電源自燃。

一名乘客接受韓聯社採訪時表示，行李架內的行李發出「啪啪」聲，過一會就開始冒煙。機組人員拿滅火器嘗試滅火，但艙內已煙霧瀰漫，火花竄出行李架。這名乘客推測「啪啪」聲響可能來自行動電源或其他電子產品。

濟州航空上個月才發生韓國境內歷來最嚴重空難，機上181人僅兩人生還。

國土交通部部長朴庠禹今天在聲明中說：「在濟州航空客機悲劇後又發生另一起事故，我們對機上乘客和民眾深感抱歉。」

濟州航空 香港

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