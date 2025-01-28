泰國內閣同意投入1830萬美元 解決空汙問題

泰國曼谷過去一周空氣汙染嚴重。圖為26日曼谷的天空。路透

曼谷和泰國 多個府近一周面臨空汙問題，政府遭批治空汙不力。總理貝東塔今天主持內閣會議，內閣同意投入6億2000萬泰銖（約1830萬美元）於解決空汙問題。

曼谷過去一周空氣汙染嚴重，細懸浮微粒（PM2.5）濃度曾一度達到每立方公尺275微克，屬非常不健康的程度，空汙使得全曼谷有350多所學校停課，大眾運輸如空鐵BTS和地鐵 MRT從25日起免費一周，政府希望鼓勵民眾利用大眾運輸出遊，減少私家車的廢氣排放。

不只曼谷，泰國多個府也都出現空氣汙染的狀況，一部分的原因來自農民焚燒稻田，例如華富里府（Lop Buri）、猜也奔府（Chaiyaphum）、北碧府（Kanchanaburi）、北欖坡府（Nakhon Sawan）、以及呵叻府（Nakhon Ratchasima）也都出現空汙。

曼谷昨天和今天受益於強勁風勢，空汙狀況減緩，不過預計空汙在未來幾天將捲土重來，空汙議題已經成為政治攻防焦點，在野黨人民黨（People's Party）批評以為泰黨（Pheu Thai）為首的政府治空汙不力，且空汙最嚴重時總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）不在國內。

貝東塔上周赴瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（WEF），她返國後今天主持內閣會議，總理府會後發布新聞稿指出，內閣同意投入6億2000萬泰銖用於解決空汙和霧霾問題。

貝東塔指出，內政部已經協調各府，要求農民不要再燒農田廢棄物，改以掩埋方式取代，她也要求相關部會如環境和資源部、農業部 和工業部等合作，減少農田廢棄物焚燒和工廠排放廢氣的問題。

泰國公視（Thai PBS）報導，農業部指出，1月17日已經實施新規定，如果有農夫被發現在焚燒稻田，未來2年將被禁止參加農業部的補助計畫；公共衛生部則從今天開始發送免費口罩給民眾，優先發放給長者與慢性疾病患者。