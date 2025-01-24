我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴寒與冰雪對汽車4大傷害 如何預防與處理

傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

馬斯克致敬手勢惹納粹聯想 加拿大首見市政府棄用X

中央社溫哥華23日專電
特斯拉電動車和SpaceX執行長馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢，遭質疑行「納粹舉手禮」。(路透)
特斯拉電動車和SpaceX執行長馬斯克20日在華府第一資本體育館內舉行的就職遊行上邊講話、邊比手勢，遭質疑行「納粹舉手禮」。(路透)

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在美國總統川普的就職典禮上做出疑似「納粹禮」的致敬手勢後，加拿大北溫哥華區市政府次日以X平台內容與市府的價值觀不同為由，宣布停用X帳號。

1月21日下午5時起，北溫哥華區市政府（District of North Vancouver）關閉X平台的帳號，市政府請市民使用其他的社交平台例如臉書（facebook）、Instagram、YouTube獲取市府的各項公告。

自從馬斯克掌控X後，X平台充斥著錯誤訊息和極右翼極端主義，令不少機構或個人開始選擇退出X。去年11月美國總統大選後，棄用X的用戶大增，掀起所謂「X外逃」（X-odus）的新浪潮。

本月稍早，德國的學術機構、司法機構、工會及企業界紛紛宣布退出X。德國國防部也發聲明表示，「在可預見的未來，部門不再主動在該平台上發文」。

北溫區市政府是加拿大首個政府機構加入「X外逃」的隊伍，引發了其他市政府考慮跟進。

溫哥華市（City of Vancouver）正在研究是否停用其X帳戶。市府表示：「溫市X平台的觀眾有26.9萬人，市府正在研究停用X平台對營運的影響，是否會影響與市民的溝通。」

新西敏市（City of New Westminster）也稱正在評估其社群媒體的使用情況，聲明說：「雖然預計不久的將來可能需要做出改變，但目前還沒有做決定。」

2年多前，卑詩省政府宣布停止在X上做廣告，至於未來會不會也棄用X，省財政廳強調「堅決對仇恨和騷擾零容忍」，並說「正不斷審查所有平台的適用性，考慮以最有效的方式向民眾提供訊息。」

儘管一些政府機構尚未決定是否棄用X，但都逐漸開通Bluesky帳戶，評估未來擴大使用該平台的可行性。

Bluesky是由推特（Twitter）前執行長杜錫（Jack Dorsey）創建的平台，這個社群網路平台在川普當選之後明顯受到追捧，去年9月用戶數為900萬，今年1月已達2750萬，如今平均每天新增100萬個用戶。

儘管如此，Bluesky還有很長的路才能趕上競爭對手，因為X的全球用戶數超過5億。

馬斯克 德國 川普

上一則

61歲香港遊客赴北海道鐵軌拍照 遭列車撞死

延伸閱讀

如何看待馬斯克入內閣？民調顯示美國民眾看法不一

如何看待馬斯克入內閣？民調顯示美國民眾看法不一
陷納粹舉手禮爭議 馬斯克怨「X平台演算法太爛」還拉馬克宏下水

陷納粹舉手禮爭議 馬斯克怨「X平台演算法太爛」還拉馬克宏下水
世界經濟論壇5風向 川普：事情很簡單 不在美生產就繳關稅

世界經濟論壇5風向 川普：事情很簡單 不在美生產就繳關稅
川普背後的富豪 科技寡頭政治成形

川普背後的富豪 科技寡頭政治成形

熱門新聞

東京大學校園。(歐新社)

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

2025-01-18 09:44
加拿大某戶人家門口攝影機拍到罕見一刻，捕捉到一顆隕石撞擊地球並發出轟隆聲響的畫面與聲音，是史上首次。(取自YT畫面)

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

2025-01-17 22:30
花旗銀行高階女性主管奇隆齊被發現陳屍住處，死因為鈍性創傷和頭部損傷。(倫敦警察廳)

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 頭部受創致死

2025-01-22 08:50
考古學家在龐貝遺跡的一棟郊區別墅，挖出一輛古羅馬四輪禮車，這輛馬車有鐵製的零件、美麗的銅錫裝飾，以及韁繩和花飾，幾乎保存完整。(美聯社)

義大利龐貝挖出豪宅浴場 證明古羅馬人愛辦奢華派對

2025-01-17 15:22
南韓濟州航空波音客機737-800去年12月29日在降落南韓務安國際機場時，飛機失控衝出跑道撞上泥土牆後爆炸，造成179人罹難。(歐新社)

水泥牆害濟州航空班機爆炸 韓機場公司前社長陳屍家中疑輕生

2025-01-21 21:55
英國哈利王子，攝於2024年5月8日。(美聯社資料照)

哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲鉅額賠償及道歉

2025-01-22 09:13

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄