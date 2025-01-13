中國軍方阿根廷設太空站 美國憂成潛在軍事威脅

西班牙文媒體報導，中國軍方旗下機構在阿根廷內烏肯省營運的太空 觀測站不僅享有治外法權，也可能具備軍民雙重用途。儘管中方稱其主要目的為科學研究，仍在阿國及美國引起國安擔憂。

西文媒體「新聞報」（La Prensa）報導，這座中國稱為「內烏肯深空站」的太空站造價約5000萬美元，由中國港灣工程公司於2014至2017年間在阿根廷西北部內烏肯省（Neuquén）建造。其法律基礎為阿國前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernández）在任內簽署的合作協議。

在2012年，中國衛星發射測控系統部（CLTC）分別與阿根廷國家太空活動委員會（CONAE）、內烏肯省政府簽署建造太空站的協議。

新聞報指出，CLTC是中國人民解放軍 轄下機構，且內烏肯太空站是北京唯一設在海外的這類基地，是中國發展其野心勃勃太空計畫的關鍵。

太空站所有活動多年來都蒙上一層神秘面紗，且如同大使館 ，沒有中國同意，阿根廷當局不可進入。太空站實際上享有治外法權，阿國媒體稱它「和北京一樣是中國領土」。

前內烏肯省議員克雷特曼（Beatriz Kreitman）曾告訴「阿根廷新聞週刊」（Newsweek Argentina）：「我認為這非常嚴重。讓渡土地、交出主權是非常嚴重的事，我們甚至沒向他們收一毛稅。更糟的是，我們完全不知道基地裡發生了什麼事。」

中國內烏肯太空站最重要的設備，是一個寬35公尺、高48公尺，重達約450公噸的巨型太空天線，可與中國衛星連結。

新聞報表示，這座太空站顯然具軍民兩用的可能性。除了中國公布的用途，天線可用於蒐集各種資訊，也能監視其他國家的軍事或太空通訊。

前美軍南方司令部司令李察遜（Laura Richardson）去年3月向美國國會議員解釋，為何這座中國太空站令人深感憂心。

根據美國有線電視新聞網西班牙語頻道（CNN en Español），李察遜談到內烏肯太空站「提供解放軍在全球進行太空追蹤及監控的能力」，而這可能轉化為支援中國監控、追蹤及選擇美軍目標的全球軍事能力。

李察遜去年4月訪問阿根廷時，再次提及為何中國太空站令人憂心。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的右派親美政府因此派遣一個官方委員會前往視察，但根據媒體報導，這支代表團並未觀察到軍事或間諜活動。

儘管如此，李察遜造訪阿根廷時對內烏肯太空站的評論仍在華府迴響。當時她指出，這座太空站能為中國發揮的作用，以及它打擊美國盟友和夥伴的能力，令她感到擔憂。