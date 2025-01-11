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日本20歲新成人最關注議題 「經濟金融政策」居首

中央社東京11日專電
日本民眾13日過成人節，日本一家市場調查公司上個月針對今年20歲的新成人實施調查顯示，新成人最關注的新聞議題是「經濟金融政策」，其次是「景氣暨就業對策」。示意圖。(美聯社)
日本民眾13日過成人節，日本一家市場調查公司上個月針對今年20歲的新成人實施調查顯示，新成人最關注的新聞議題是「經濟金融政策」，其次是「景氣暨就業對策」。示意圖。(美聯社)

日本民眾13日過成人節，日本一家市場調查公司上個月針對今年20歲的新成人實施調查顯示，新成人最關注的新聞議題是「經濟金融政策」，其次是「景氣暨就業對策」。

市調公司Macromill針對500名新成人實施網路調查結果顯示，新成人最關注的新聞議題為經濟金融政策，占41.4%；其次是景氣暨就業對策，占35.4%，相較於去年調查結果，兩者都分別增加6.4個百分點。

去年調查結果，新成人最關注的新聞議題是少子化對策，占34.4%。今年調查結果回答少子化對策的比例減少了將近9個百分點。

新成人被問及值得信賴的資訊來源，以回答「電視」居最多，占47.4%，但較去年減少了7個百分點。其次是回答「網路媒體」者，占31.2%，較去年增加5個百分點。

調查顯示，有在利用2024年上路的新制NISA（少額投資非課稅制度）者占11.2%。有儲蓄或做理財者占56.0%，未儲蓄或做理財者占44.0%。

TikTok的利用率61.2%，這5年來成長為5倍。社交應用程式BeReal的利用率28.2%，比上一年增11.4個百分點。

使用生成AI的頻率每週一天以上者占37.0%。此外，利用智慧型手機檢索，使用ChatGPT者占30.8%，增加了近3倍。可看出新成人的資訊行動出現了新趨勢。

調查顯示，新成人對海外的關心度降低。對「度假打工」的關心度為33.2%，大幅減少了12.6個百分點。

此外，新成人有意願參加成人式（成人節儀式）者僅56.8%。調查顯示參加成人式的意願年年減少。

今年日本的新成人是高中入學時，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，政府發布第一次緊急事態宣言，入學典禮及之後的教育旅行等都取消，高中時代都在疫情期間度過。這項調查，可看出新成人關心的事項、價值觀等。

Macromill自2008年起針對新成人實施調查，本次調查期間是2024年12月6日至10日。

日本 就業 疫情

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