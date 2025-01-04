我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

Nvidia抽獎贈5套黃仁勳簽名經典GPU 1步驟即可參加

96歲日本婆婆立志當YouTuber到100歲 拍5代大家庭日常

中央社東京4日綜合外電報導
日本茨城縣高齡96歲的千代婆婆以「最強婆婆」為暱稱當YouTuber，她的影片真實記錄5代共20人大家庭的日常生活廣受歡迎。（圖取自instagram.com/saikyo1928）
日本茨城縣高齡96歲的千代婆婆以「最強婆婆」為暱稱當YouTuber，她的影片真實記錄5代共20人大家庭的日常生活廣受歡迎。（圖取自instagram.com/saikyo1928）

日本茨城縣有一位以「最強婆婆」為暱稱的YouTuber，本尊是高齡96歲的千代婆婆。她的影片真實記錄5代共20人大家庭的日常生活廣受歡迎，目標是「繼續當YouTuber到100歲」。

日本讀賣新聞報導，千代婆婆的影音頻道名稱叫做「最強婆婆，有時候有玄孫」（最強ばあちゃんときどき玄孫），從2022年2月開設以來，目前頻道訂閱人數已超過12萬人。影像內容大多是一家人務農及婆婆跟玄孫們的互動等，從日常生活傳遞出大家庭特有的溫暖氛圍。

這個頻道目前已上傳約760部影片，每則影片觀看次數都有數萬次，甚至有超過170萬次的影片。

影片來源：YouTube@最強ばあちゃんときどき玄孫

上傳影片中可以看到千代婆婆充滿活力做家事及務農的身影，不光是年輕的網友，甚至連其他高齡者都表示「（從影片）獲得力量」。

提議開設影音頻道的是千代婆婆26歲育有兩子的曾孫女，原因是「有這麼棒的婆婆，我希望自己的孩子也能記得」。

許多網友在看完影片後留下「看了影片被療癒了」等留言，甚至還收到來自海外的信件，千代婆婆興奮地說，「現在是我人生最快樂的時候」。

千代婆婆平日跟大女兒及孫子生活，家庭其他成員則住在附近，她的原則就是「什麼事盡可能都自己做」。

她每天上午6時到7時起床，包括洗衣、打掃及為家人準備中餐等生活事項，都帶頭親力親為；她的食慾很好，每天一定要吃三餐。

因為很喜歡務農，千代婆婆晴天時最多可以在田裡待上5到6小時，努力從事拔草等活動。她在500坪大小的田裡種了白菜、洋蔥等約40種作物，現在還能輕鬆拔起重1公斤以上的白蘿蔔，「因為每天都活動身體，所以讓我常保健康」。

千代婆婆1928年生於舊伊勢畑村（現在的常陸大宮市），10多歲時曾在東京都內擔任約2年的站務員，「當時幾乎每天都有空襲，從防空洞回到公司宿舍後，就看到天花板跟地上出現大洞」。

二次大戰結束後，千代婆婆回到老家相親結婚，跟丈夫住在簡陋的小房子裡，開墾雜木林作為農田，種植地瓜及小麥等作物充飢。

千代婆婆婚後不久生下大兒子，不幸的是小生命因為感染百日咳，出生約3個月就夭折。

經歷戰爭及戰後的苦難生活，增強了千代婆婆「不能發生戰爭」的反戰思維，她後來拍攝的影片中也都提到這樣的想法。

在務農同時走過重重困難的千代婆婆，目前過著被3個女兒、7個孫子女、5個曾孫子女及4個玄孫子女包圍的生活，「過著像老爺般的生活，光是活著就很幸福」。

自從影片被拍攝上傳後，千代婆婆經常被人說「變得比以前年輕」；她談到勤做家事和拍攝影片等，認為這些需要經常思考的事也是長壽的秘訣。

千代婆婆的目標是「繼續當YouTuber到100歲」，她說，因為想看著玄孫們長大，「我還不能變糊塗」，最強婆婆的熱情依舊未減。

YouTuber 日本

上一則

防觀光公害 日本銀山溫泉沒住宿者 晚上8點後禁入

延伸閱讀

防觀光公害 日本銀山溫泉沒住宿者 晚上8點後禁入

防觀光公害 日本銀山溫泉沒住宿者 晚上8點後禁入
不是豚骨…日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它

不是豚骨…日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它
日本9天年假收假高峰 新幹線民航機近班班客滿

日本9天年假收假高峰 新幹線民航機近班班客滿
澳洲客遊日本人數創紀錄 日：別來東京、大阪、京都

澳洲客遊日本人數創紀錄 日：別來東京、大阪、京都

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46

超人氣

更多 >
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩
薄而缺乏彈性的熟齡肌 醫生推薦這款保濕霜

薄而缺乏彈性的熟齡肌 醫生推薦這款保濕霜
吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品
新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光

新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光