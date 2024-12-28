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韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

普亭致電亞塞拜然總統道歉 但未表示要為墜機事故負責

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭10月在克里姆林宮舉行的獨立國家國協峰會上，與亞塞拜然總統阿利耶夫交談。美聯社
俄羅斯總統普亭10月在克里姆林宮舉行的獨立國家國協峰會上，與亞塞拜然總統阿利耶夫交談。美聯社

亞塞拜然航空一架飛往車臣首府格羅茲尼的班機25日在哈薩克城市阿克套附近失事，造成38名乘客死亡，克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普亭致電亞塞拜然總統阿利耶夫表示哀悼，並對這個悲慘事件「發生在俄羅斯領空」表示歉意。

亞塞拜然政府消息人士表示一枚俄羅斯地對空飛彈導致該班機墜毀，美國白宮國家安全溝通顧問柯比27日也說該機可能遭俄羅斯防空系統擊落。

俄羅斯官媒RT報導，普亭補充指出，這起事件發生在烏克蘭無人機襲擊期間，而防空系統正在抵禦攻勢。

俄羅斯衛星通訊社轉述，普亭對阿利耶夫說，「準時按照時刻表飛行的亞塞拜然航空飛機多次試圖在（原定目的地）格羅茲尼機場迫降。當時烏克蘭作戰無人機襲擊格羅茲尼、莫茲多克（Mozdok）和佛拉迪卡夫卡茲，俄羅斯的防空系統擊退這些進攻」。

RT報導，克宮表示，俄羅斯偵查委員會正在調查這起事件是否可能違反航空交通規則，又指俄羅斯的「民間和軍事專家」正就此事接受詢問。消息指出，亞塞拜然總檢察長辦公室的2名代表目前正在格羅茲尼，與俄羅斯官員一起參加聯合調查。

俄羅斯 普亭 無人機

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